"Ukazujeme konkrétní místa, kam se mohou jít najíst, napít, popřípadě něco lokálního nakoupit. Máme sekci Procházky, a letošní novinkou je například procházka s místními, která vede z Holešovic přívozem do Karlína a pak na Žižkov. Chceme ukázat Krymskou ulici, ze které se stává hipsterská mekka, Dlouhou ulici, která je plná barů. Speciální novinkou letošní edice je sekce Praha zdarma, kde ukazujeme turistům různé galerie. Turisté se dozví, že se mohou zdarma dostat i na Pražský hrad, podívat se do Svatovítské katedrály nebo do Zlaté uličky po zavírací době. Ve Valdštejnské zahradě zase probíhají každý čtvrtek koncerty pod širým nebem," uvedla, Eva Křížovou z Jůzit.

Mapu pokřtil dokumentarista a kameraman Janek Rubeš a bývalá dlouholetá ředitelka Prague City Tourism Nora Dolanská. Tvůrci si od mapy slibují, že vyvedou návštěvníky Prahy z turistické bubliny. Turisté budou zajímavá místa objevovat sami na základě informací z mapy. Zatím je průvodce orientován na angličtinu.

"Náš projekt USE-IT je součástí projektu USE-IT EUROPE. Ten má určitá pravidla, a jedno z nich je, že průvodci vychází v angličtině. To nebrání tomu, že se průvodce může přeložit. Pak tím ztrácí svou ochrannou známku USE-IT, což nevadí, ale u nás je to hlavně otázka finanční."

Mapu turisté najdou v informačních střediscích Prague City Tourism, v centru Prahy i na letišti. Jůzit se mapu snaží dostat i na další místa, dodala Eva Křížová:

"My je distribuujeme v našem informačním centru, které je otevřené přes léto od poloviny června do poloviny září právě pro mladé cestovatele. Poskytujeme například i tipy na daný den. Mapy distribuujeme do hostelů a různých ubytovacích zařízení a také třeba zahraničním studentům přes univerzity."