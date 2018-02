Miroslav Liškutín byl jeden z posledních pilotů z druhé světové války

Miroslav Liškutín odešel z okupovaného Československa v dubnu 1939 přes Polsko, Švédsko a Velkou Británii do Francie, kde vstoupil do cizinecké legie, se kterou byl vyslán na šestiměsíční výcvik do Afriky.

Po pádu Francie se dostal do Velké Británie, kde dokončil výcvik stíhacího pilota a od srpna 1941 létal u 145. britské perutě RAF. Později byl převelen k 312. a pak ke 313. československé stíhací peruti RAF. Zařadil se mezi jedny z nejvíce bojově nasazených českých stíhacích pilotů během druhé světové války. Jeho největší úspěchy připomněl historik Vojenského historického ústavu Jiří Rajlich:

"Byla to účast na 131 ofenzivních operacích nad nepřátelským územím, při nichž dosáhl celou řadu úspěchů. Patřil k československým hrdinům obrovské letecké bitvy nad francouzským městem Dieppe v srpnu 1942. O dva roky později se zúčastnil i spojenecké podpory invaze do Normandie."

Miroslav Liškutín zároveň zažil velmi riskantní situace.

"Přežil celou řadu velice vážných situací. Jednou musel skákat z neovladatelného letadla padákem. Pak před invazí narazil při ostřelování pozemních cílů v Normandii do stromu. Přesto se mu povedlo toto všechno přežít."

Posledním žijícím pilotem je Emil Boček

Do Československa se Liškutín vrátil v roce 1946. Ale po únoru 1948 odjel zpátky do Británie, dodal historik Jiří Rajlich.

"Tehdejší štábní kapitán Liškutín patřil na seznam těch, kteří byli propuštěni z armády v jedné z těch prvních poúnorových vln. Dlouho neváhal a už v červenci 1948 přešel hranici a dostal se zpátky ke královskému letectvu, kde sloužil dalších 14 roků v důstojnických hodnostech a v řadě funkcí až do roku 1962. Odešel do civilu a po složení náročných zkoušek se stal profesionálním učitelem létání. Později působil jako vedoucí pilotního výcviku v Zambii. Do penze odešel definitivně v šedesáti letech."

Posledním českým pilotem, který za druhé světové války usedl v britské RAF do stíhacího letounu, zůstává pouze Emil Boček, který v neděli oslaví 95. narozeniny.