Mikolas Josef postoupil do finále Eurovize! Vyjde tip na stupně vítězů?

Historie soutěže se datuje od roku 1956 a je nejsledovanější hudební událostí v Evropě. V Česku však její popularita není tak vysoká. Letos se soutěž koná v portugalském Lisabonu. Diváci v prvním semifinále slyšeli devatenáct vystoupení, a Mikolas Josef šel na řadu jako pátý. Na YouTube nasbíral 2,5 miliónu zhlédnutí, a mezi favority ho řadí i sázkové kanceláře. Do finále se probojoval s vlastní písní Lie To Me, Lži mi.

"Občas přišly nabídky songů, který napsal někdo jiný, a mě nesedly. Byly to takové baladičky typické pro Eurovizi, a já jsem tam chtěl jet s něčím trošku jiným. Myslím si, že jsme se jako země dost posunuli, co se týče popu. Objevují se tu lidi, které když slyšíš, tak nevíš, jestli jsou ze zahraničí nebo z Čech. V momentě, kdy mi zavolali, a řekli, jestli se nechci zúčastnit národního kola se svým vlastním songem, tak jsem řekl, že bych to rád udělal. Teď můžu stát na jevišti s věcí, které věřím, a za kterou si můžu stát, což je hlavní," uvedl Mikolas Josef pro Český rozhlas.

Zdravotní problémy nebyly na choreografii znát

Zpočátku panovala obava, zda Mikolas vůbec bude moci vystupovat. Při zkoušce na soutěž si poranil páteř. Byl sice převezen do nemocnice, nicméně o několik dní později úspěšně absolvoval další zkoušku, i když bez původně chystaných akrobatických prvků. Zdravotní problémy na jeho choreografii nebyly znát.

Přenos komentoval známý český moderátor Libor Bouček, který Mikolasovi věří, a jeho šance tipuje i na stupně vítězů. Ale to uvidíme 12. května. Spolu s Českem z prvního semifinále postupují i zástupci Rakouska, Estonska, Kypru, Litvy, Izraele, Bulharska, Albánie, Finska a Irska.

A tady je malá vizitka dvaadvacetiletého zpěváka: Mikolas Josef hraje od pěti na kytaru. Když mu bylo 17, získal nejvyšší ocenění od London Academy of Music and Dramatic Arts, a to zlatou medaili s vyznamenáním za sólové herectví. Před třemi lety debutoval s písni Hands Bloody, kterou nahrál na vlastní náklady. A zdá se, že se mu daří. O rok později byl jeho singl Free zařazen do celoplošných rádií, kde se umístil a na čtvrté příčce nejhranějších singlů. A letos podepsal globální kontrakt. V minulosti se věnoval i modelingu a vystupoval jako busker po evropských městech. Dnes žije převážně ve Vídni.