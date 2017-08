"Je tu počasí jak na Sicílii," zahájil Manolo Blahnik na nádvoří muzea tiskovou konferenci, při které teploměr překračoval třicítku. Vyrostl na Kanárských ostrovech, žije v Británii, ale má české kořeny. Jeho otec žil a pracoval před druhou světovou válkou jako lékárník nedaleko pražské Kampy. Odešel s nástupem nacismu.

Cítí Manolo Blahnik nějaké propojení s českým prostředím?

"Ano, určitě. Můj otec o Československu nikdy příliš nemluvil. Bylo to pro něj příliš bolestné. Těžce nesl, když jeho rodiče v padesátých letech zemřeli, a on nemohl přijet. A nemohl se sem podívat až do sametové revoluce."

Manolo Blahnik chová psy a má rád sladké

Také Jiří Pospíšil, člen správní rady Muzea Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, připomněl, že Manolo Blahnik se díky výstavě vrací domů na Kampu.

"Do Čech moc často nejezdí. Řekl bych, že to je po dlouhé době jeho první návštěva. Je to příjemný člověk, naprosto neokázalý, i když je to světová celebrita. My jsme si padli do oka tím, že máme oba rádi zvířata. On chová psy, já mám taky jednoho psa. A oba máme rádi sladké. On miluje štrúdl. Máme společná témata, která někdo může považovat za přízemní, ale jsou to témata lidská. Tady uvidíte to nejlepší z Manola Blahnika."

Nikoliv návrhář, ale švec či řemeslník

Putovní výstava se už konala v Miláně a Petrohradě. Praha je jedinou její středoevropskou destinací. Je tu i kolekce obuvi Marie Antoinette, kterou Blahnik vytvořil pro stejnojmenný film. Vytvořil si se svůj vlastní styl, který je snadno rozpoznatelný po celém světě, uvedla kurátorka výstavy Cristina Carillo de Albornoz.

"Na výstavě můžete vidět výběr 240 modelů z osobního archivu návrháře. Ten čítá třicet tisíc jednotlivých kousků. Kromě obuvi je tu i 80 originálních kreseb. Ukazují, jaký je Manolo Blahnik vynikající řemeslník. On sám nemá rád, když je označován za návrháře. Spíš preferuje být označován za ševce či řemeslníka. Chová se v souladu s klasickými renesančními umělci, kdy právě umělci byli zároveň i řemeslníci."

Botami Manola Blahnika se pyšní i řada českých žen

Manolo Blahnik osobně dohlíží na zrod každé kolekce. Kdo ze slavných nosí jeho boty?

"To se přiznám, že nevím, já zase nejsem takový milovník těchto společenských zpráv, ale překvapilo mě, kolik českých žen má boty od Manola Blahnika. Byl jsem na několika akcích, a tam se dámy samy hlásily, a říkaly, že mají boty od Manola Blahnika. Pokud chcete známé české jméno, tak herečka Bára Štěpánová, kterou jsem potkal v naší kavárně ve Werichově vile, mi říkala, že také má a nosí boty od Manola Blahnika. Butiky, pokud vím, jsou nejblíže v Londýně. Ve střední Evropě nejsou," dodal Jiří Pospíšil.