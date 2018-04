Magnesia Litera: bodoval Erik Tabery i Haškův Švejk

Opuštěná společnost. Česká cesta od Masaryka po Babiše, tak se jmenuje Kniha roku 2018. Jejím autorem je novinář Erik Tabery: "Ta knížka vyvolala i pro mě překvapivě velký zájem u čtenářů. Myslím si, že je to právě proto, že se dějí věci, které si mnozí mysleli, že se dít nebudou. Spousta věcí se zpochybňuje, a tak se hledají základy státu."

Porota ke knize Erika Taberyho uvedla: „Čtení jeho knížky je burcující pro ty, kteří se o budoucnost demokracie bojí, protože nechtějí její degradaci v autoritářský režim potlačující individuální i kolektivní zodpovědnost věrohodných elit a vyzvedávající proti tomu obratnost utilitární práce s masou lidu.“

Knihy století

Ceny Magnesia Litera se vyhlašují v 11 kategoriích. Mezi ty nejsledovanější patří Litera za prózu a za knihu pro děti. Tu první si letos odnesl titul Láska v době globálních klimatických změn vědce Josefa Pánka. Proč ji porota vybrala, vysvětlil její předseda Petr Fišer: "Myslím si, že většinu porotců nadchla syrovou originalitou, bezprostředností psaní, není to nic stylizovaného. Je to takový proud myšlenek toho hlavního hrdiny, je v tom drsná neurovnanost. Možná by se dalo říct, že jde o literaturu současného undergroundu. I když se to kvůli tématu zdá, není to žádný mainstreamový titul."

Cenu za literaturu pro děti získal Transport za věčnost, román určený náctiletým. František Tichý se v něm vrací do doby II. světové války, do doby, kdy bylo klukovské kamarádství vystaveno zkouškám, zákazům a nenávisti nacistického režimu.

Letošní ročník cen se ohlédnul i do minulosti, připomněl stoleté výročí založení Československa, a prostor dostaly i knížky, které vyšly před mnoha lety, a tak se knihou století podle výběru odborníků staly Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, u čtenářů zabodoval Saturnin.