Koalici se STAN schválili lidovci na konci května. Už tehdy ale část z nich upozorňovala na to, že není jisté, zda společně na hranici 10 procent dosáhnou. Spojení kritizoval například zlínský hejtman a senátor Jiří Čunek. V úterý pak širší vedení lidovců vyzvalo hnutí Starostové, aby jeho zástupci vstoupili na kandidátky KDU-ČSL pro podzimní sněmovní volby. Pokud by se tak stalo, pro vstup do Sněmovny by stačilo získat 5 procent hlasů.

"Nechceme riskovat, že by tady mohla být vláda jedné strany a také nemůžeme a nechceme ignorovat zpětnou vazbu od voličů, která k nám přichází. Je tady obava z té mediálně propírané možnosti, že bychom nakonec ve Sněmovně nebyli. Myslíme si, že náš návrh je sázka na jistotu," uvedl předseda lidovců Pavel Bělobrádek s tím, že kandidátů, program i financování kampaně by zůstalo stejné.

Vedení STAN bude o návrhu zařadit se na kandidátky lidovců jednat příští týden, říká šéf hnutí Petr Gazdík: "Nás to mrzí, ale respektujeme ho jako rozhodnutí svébytné politické strany. My koalici stále věříme."

Podle komentátora Hospodářských novin Petra Honzejka se současný vývoj dal očekávat. Lidovci byli v koalici výrazně silnějším partnerem a nechtěli riskovat, že by se opakovala situace z roku 2010, kdy se strana do Sněmovny nedostala. Voliči navíc ani koalici zatím příliš nezaznamenali a stejné to bude i s jejím koncem. Prostor pro spolupráci navíc stále existuje.