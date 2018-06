Lidé si připomněli památku generála Píky, od jeho popravy uplynulo 69 let

Heliodor Píka se narodil 3. července 1897 ve Štítině na Opavsku. Chtěl studovat farmacii, ale narukoval do armády a odjel na frontu. V ruském zajetí vstoupil do československých legií a bojoval ve Francii. V třicátých letech po studiích v Paříži se stal vojenským atašé v Rumunsku. Tam ho poznal plukovník František Kaplan, který dlouhá léta žil ve Velké Británii a do konce života na Píku vzpomínal jako na velkého vlastence a výjimečnou osobnost:

"Pro mě to byl ten největší vlastenec, kterého jsem kdy poznal. On dělal to, co mohl v Rumunsku a nejen co se týče obrany, ale propagoval Československo."

Na jaře 1941 Píka v Sovětském svazu zřídil a vedl československou vojenskou misi. Právě zde se začínal podle historiků stávat trnem v oku pro československé komunisty. Viděl a slyšel příliš mnoho a tak se ho komunistický režim potřeboval co nejrychleji zbavit. Po únoru 1948 byl obviněn ze špionáže a zrady a ve vykonstruovaném procesu odsouzen k trestu smrti.

"Než jsem nám otevřou moskevské archivy, nebudeme vědět úplně přesně. Nicméně jsme schopni odvodit, že pan generál Píka poznal celou řadu vysokých zpravodajských důstojníků tehdejšího Sovětského svazu, měl informace o fungování lágrového systému. To všechno byla suma informací, o kterou nestál Sovětský svaz, aby se dostala na Západ. A v případě odchodu pana generála do exilu by k tomu mohlo dojít," přiblížil pravděpodobné důvody Píkovy justiční vraždy vojenský historik Eduard Stehlík.

Rehabilitace

Ve stejné věznici, kde generál Píka čekal smrt, byl ve vazbě i jeho syn Milan, který byl za války u Britského královského letectva. Jeho pronásledování bylo však pro nedostatek důkazů zastaveno. Otci před popravou slíbil, že udělá vše pro to, aby jeho jméno očistil. A svůj slib dodržel.

"Roku 1966 jsem navštívil generála Svobodu a požádal jsem ho o jeho stanovisko ke kauze generála Píky. On mi pověděl: ´Tvůj otec byl dobrý vlastenec, dobrý voják, čestný člověk a dělal jen to, co mu kázala jeho přísaha a zákon. Třeba teď je vhodnější doba, abys požádal o jeho rehabilitaci případně o obnovu procesu," vzpomínal dnes téměř 96letý Milan Píka.

V obnoveném procesu byl Heliodor Píka v roce 1968 rehabilitován, otevřeně se ale o jeho justiční vraždě mohlo mluvit až po sametové revoluci.

Jeho památku dnes připomíná pamětní deska na hlavní budově generálního štábu armády v pražských Dejvicích, u které se ve čtvrtek konalo pietní shromáždění.