"Legiomuzeum" připomene boje i život legionářů

Jak by mělo vypadat takové legionářské muzeum?

"Československá obec legionářská už dlouhou dobu sní o tom, že otevře vlastní legionářské muzeum a vypadá to, že letos se nám to konečně podaří. Nechtěli jsme jít úplně cestou tradičního muzea, takže kromě originálních artefaktů, které tam budou vystaveny, se snažíme legionářskou minulost přiblížit i interaktivně, aby si na exponáty mohli návštěvníci sáhnout a vyzkoušet uniformy. V muzeu budeme mít i badatelské centrum, kam umístíme veškerou literaturu, kterou jsme za posledních dvacet let soustředili, a budeme se snažit zpřístupnit materiály v tištěné a digitální podobě."

Potřebujeme v Česku vůbec legionářské muzeum?

"Věřím, že potřebujeme. Naše zkušenosti z Legiovlaku ukazují, že trojrozměrné představení historie, která stála u zrodu našeho státu, naplňuje nejen myšlenku obce legionářské, ale vidíme i velice pozitivní zpětnou vazbu, kterou od návštěvníků Legiovlaku máme. Věříme, že muzeum, které bude stejně jako Legiovlak zaměřené interaktivně, najde své návštěvníky a nám se podaří předat tu myšlenku dál."

Kterým legiím se budete věnovat?

"Italské, francouzské a ruské legie jsou samozřejmě ty hlavní, které mají v muzeu své místo. Nicméně my to muzeum máme členěné na čtyři funkční části a právě v té první bude takový labyrint, ve kterém si návštěvníci budou moci vyzkoušet cestu jednotlivých legionářů - italských, ruských i francouzských. Je tam i srbská zkratka, která návštěvníkům umožní projít srbské legie a mohou pak skončit v legiích ruských nebo francouzských. Pak tam bude hrací část, která bude zaměřena na všechny legie a poslední část je ukázka výzbroje a výstroje, kde bude osm figurín, kde nebudou chybět ani legie srbské, bude tam ukázka Čechoslováků v armádě USA a také Velké Británie."

Když jsme si domlouvali včera rozhovor, zachytila jsem vás zrovna na cestě z Bachmače. Byla tato připomínka slavné bitvy, které se účastnili legionáři, letos jediná?

"Rozhodně není. My jsme se vraceli z Bachmače a týdenní pouť jsme zakončili v Olomouci, kde bylo později sídlo 6. hanáckého pluku, který byl hlavním aktérem bojů u Bachmače. V letošním roce si budeme připomínat i další výročí. Plánujeme pouť do Itálie v rámci výročí bojů na Piavě, kde došlo k prvnímu většímu nasazení československých legionářů v Itálii. Na podzim se pak vydáme po stopách italských legionářů tentokrát ke kótě Doss Alto. V podzimních měsících pak určitě ještě navštívíme Terron a Vouziers ve Francii, kde bojovali naši legionáři těsně na sklonku II. světové války."

Muzeum by mělo být umístěno v sídle Československé obce legionářské v Sokolské ulici v Praze.