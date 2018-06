Kupkova výstava zamíří z Paříže přes Prahu do Helsinek

Jak je výstava rozsáhlá?

"Domnívám se, že je to zatím vůbec nejrozsáhlejší výstava díla Františka Kupky, rozhodně nejrozsáhlejší z těch, které jsem kdy viděla. Podle údajů pořadatelů představuje asi 300 děl. Jsou mezi nimi velká plátna i studie, grafiky, kresby, knižní návrhy, karikatury a také drobné upomínky například na jeho činnost za I. světové války, kdy se angažoval v legiích a pro vznik samostatného Československa."

Mají Francouzi vůbec o Kupku zájem?

"Řekla bych, že snad až enormní, protože během týdne, kdy jsme v Paříži navštívila několik muzeí a galerií, tak jsem o Kupku doslova zakopávala všude. I tato výstava je hojně navštěvovaná. Jen tak namátkou si vzpomínám, že na Kupku narazíte v muzeu na Montmartru jako na autor plakátů, protože nějaký čas na Montmartru v té umělecké kolonii působil. Zastoupen je samozřejmě ve veliké expozici v Centre Pompidou a určitě i na mnoha jiných místech."

Do kdy výstava trvá a co s ní bude dál?

"Výstava by měla skončit posledního července. Pokud máme správní informace, tak Národní galerie počítá s tím, že by výstavu přenesla do Prahy. Česká Národní galerie je totiž jedním ze spolupořadatelů této výstavy v Grand Palais."

Některé Kupkovy obrazy, zvláště z toho vrcholného období, jsou velmi známé. Co na výstavě zaujalo tebe?

"Je tam samozřejmě celá řada notoricky známých obrazů. Z nich mě třeba zaujal jeden, který jsem tak dobře neznala, jmenuje se Okolo tečky nebo Okolo bodu. Rozhodně je ale pro každého, kdo se o Kupku zajímá, nejpozoruhodnější ta zkratka v jeho uměleckém vývoji. Na samém začátku jsou jeho velmi realistická díla, díla velmi ovlivněná symbolismem, secesí, orfismem atd. A najednou se tam, ale jen asi v průběhu dvou let, objeví tak velký a tak prudký zlom a odklon od realistické malby k čiré abstrakci. To se snad nestalo u žádného jiného moderního autora, že by ke zlomu ve výrazu došlo tak prudce."

V Praze bude výstava k vidění ve Valdštejnské jízdárně a příští rok by se měla přesunout do finských Helsinek.