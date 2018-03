Krtek přerostl. S astronautem Feustelem může jen ve zmenšené podobě

"Krtek astronaut, který letěl v roce 2011, měří necelých dvacet centimetrů. V Sojuzu je málo místa, a nám se se nelíbilo, že by měl letěl v zásobovací nákladní lodi zabalený v balících. A tak Andrew Feustel vymýšlí způsob, jakým sem dostat menšího krtka, a slibuje překvapení. Sami jsme zvědaví, jestli český krtek nahradí ten běžný talisman, který v Sojuzu kosmonauti používají. To znamená malou figurku, která je na pružině, a v okamžiku, kdy se kosmická loď dostane do stavu beztíže, tak se ten maskot mise vznese," uvedl Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd.

Ten je jednou z institucí, která se podílí na vzdělávacím projektu Do kosmu s Krtkem. Sleduje i osudy astronauta Feustela, a předává jeho poznatky české veřejnosti a dětem. Andrew Feustel sebou tentokrát bere i vzpomínku na chlapce židovského původu Petra Ginze.

"Petr Ginz v židovském ghettu v Terezíně za druhé světové války vedl redakční skupinu. Vydávali časopis Vedem, a jeho titulní list sebou Andrew Feustel poveze. Petr Ginz namaloval také kresbu Měsíční krajina, kde ztvárnil, jak by viděli astronauti na Měsíci naši Zemi. Andrew Feustel tím nejenom připomene holocaust, Petra Ginze a Terezín, ale také tragickou smrt izraelského astronauta Ramona, který zahynul právě s touto kresbou Měsíční krajina v roce 2003 při zkáze raketoplánu Columbia."

Vazby na Česko má astronautova manželka

Na Mezinárodní vesmírnou stanici letí dva Američané a jeden Rus. Andrew Feustel na vesmírné stanici zůstane ještě na další expedici až do konce srpna a stane se jejím velitelem. Je to už jeho třetí let. On sám sice české kořeny nemá, zato jeho manželka ano.

"Manželka Indira má sice indického tatínka, ale českou maminku Alenu, se kterou se seznámil v Brně. Takže tady jsou ty české kořeny. A to byl taky důvod, proč se v roce 2009 obrátil Andrew Feustel na Astronomický ústav Akademie věd, a nabídl, že by vzal něco do svého osobního balíčku astronauta. Tehdy byly vybrány Písně kosmické Jana Nerudy, obrovské bohatství české literatury, a v roce 2011 došlo na Krtečka a vzdělávací projekt pro děti, který trvá dodnes," uvedl Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd.