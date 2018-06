Koudelkova Invaze 68 v Bruselu

Fotografie plné tanků, rozčilených lidí a beznaděje přibližují události srpna 1968 v Československu. V Belgii je lidé uvidí vůbec poprvé. Výstava bude zahájena 13. června v galerii Le Botanique, říká ředitelka Českého centra Brusel Jitka Pánek Jurková:

"Letošní rok je hodně navázán právě na rok 1968. Tady na západě je to téma vnímané hodně před studentské bouře, ať už byly v Paříži nebo v dalších západních metropolích. Slavné bruselské fotografické bienále Summer of Photography, které tady ob rok probíhá, má letos téma 1968. My jsme se na tom bienále rozhodli prezentovat právě tu Koudelkovu sérii fotografií Invaze, která ukazuje trochu jiný úhel pohledu na rok 1968, ukazuje právě československou zkušenost."

Výstavu zahájí sám autor. Koudelkovy snímky v šedesátých letech obletěly svět a získaly i prestižní ocenění. A působivé jsou i dnes.

"Josef Koudelka sám k tomu řekl velmi pěknou větu. Pokud se nepletu, bylo to v rozhovoru s Karlem Hvížďalou. Uvedl, že se to dění v Československu velmi týkalo jeho osobně. TA silná emoce je v tom cítit. Druhá věc je pak Koudelkův rukopis, který je velmi působivý a specifický."

Čeština v bruselských ulicích

Výstava snímků Invaze 68 není jedinou akcí, která se v červnu v Bruselu chystá. V polovině měsíce se koná i Czech Street Party.

"Czech Street Party je velmi oblíbený formát. Je to běžný open air festival, ale není tak běžné, aby se v Bruselu představily české kapely na jednom pódiu v centru města. V Bruselu se tato akce koná už jedenáctým rokem. Za tu dobu si získala skutečně široké a velmi nadšené publikum z české i mezinárodní komunity. Je to známá věc a všichni se na ni těší."

V bruselských ulicích vystoupí letos Lenka Dusilová nebo kapela Čechomor. V minulosti hrála v belgickém hlavním městě třeba kapely Support Lesbiens nebo Mňága a Žďorp.