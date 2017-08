Kontroly v restauracích kvůli zákazu kouření přitvrdí

Protikuřácký zákon, který zavedl úplný zákaz kouření v restauracích, barech a dalších stravovacích zařízeních, platí od května. Během uplynulých tří měsíců měli majitelé zajistit, aby jejich provozy byly zřetelně označené symbolem zákazu kouření. Měli také vyzývat kuřáky, aby se zapálenou cigaretou odešli z podniku, případně přivolat policii. Ta ale kuřáky zatím jen napomínala. Odteď začne rozdávat pokuty nejen jim, ale i majitelům restaurací. Těm hrozí, že za hosta, který si v jejich podniku zapálí, dostanou pokutu až 50 tisíc korun. Za nevyvěšení zákazu kouření zaplatí 10 tisíc. V případě prodeje a podávání alkoholu nezletilým dokonce až dva miliony korun. Kontrolovat je budou policisté, městští úředníci i hygienici. Ti jen v hlavním městě zatím prověřili téměř dvě stovky provozoven, říká ředitel pražské hygieny Jan Jarolímek.

"Na 140 místech jsme zjišťovali, zda je provozovna označena značkou pro nekouření. Všechna tato kontrolovaná místa v Praze byla v pořádku."

Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly je připravený i plán dalších kontrol.

"Já si myslím, že se nebude jednat o hon na čarodějnice. Je to standardní kontrolní proces. To znamená, že bude zahájen s platností zákona, jak je stanoveno. Existuje plán kontrol, to znamená provozovny, které budou navštěvovány, a jaké kontroly v nich budou prováděny."

Současnou podobu protikuřáckého zákona však kritizuje například Asociace hotelů a restaurací. Její prezident Václav Stárek poukazuje na to, že hosté, kteří teď chodí kouřit před restauraci, působí hlavně v nočních hodinách velký hluk. Na ten si stěžují obyvatelé okolních domů.

"Nedovedu si představit v praxi, jak by to měl provozovatel restaurace zařídit, aby se před ní nepohybovali lidé na běžné komunikaci. Je paradoxní, že tento zákon například umožňuje zřídit kuřárnu v hotelu, ale už to neumožňuje v restauraci."

Výhrady k zákonu mají i majitelé. Není například jasné, zda hosté mohou kouřit v podloubích a pod pergolami na restauračních zahrádkách. To totiž vyhláška ministerstva zdravotnictví nijak neupravuje. Ministerstvo proto chystá na září informační kampaň pro podnikatele. Většina restaurací a barů se ale novému zákonu přizpůsobila. Jejich majitelé se teď spíš obávají, že s příchodem zimy se výrazně sníží počet hostů, kteří si už nebudou moci zakouřit venku.