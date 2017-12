Končí kolečko schůzek prezidenta s kandidáty na ministra

Kolečko schůzek s nováčky na ministerských pozicích zahájil prezident už minulý týden. Jako první přijal kandidátku na ministryni práce a sociálních věcí Jaroslavou Němcovou. Ta po setkání s prezidentem shrnula priority, kterými se chce zabývat po nástupu do úřadu.

"Těch priorit je spousta, ale myslím, že těch pět nebo šest základních jsou senioři, valorizace důchodů, reorganizace lékařské posudkové služby, revize dávek, zaměstnanost a samozřejmě péče o děti, které nemohou z různých důvodů vyrůstat v biologické rodině a potřebují náhradní rodinnou péči."

Po Němcové se setkal ještě s kandidátkou na ministryni pro místní rozvoj Klárou Dostálovou. Dalšími adepty na ministerskou funkci, které Zeman pozval do Lán, byli Lubomír Metnar za resort vnitra a budoucí šéfka financí Alena Schillerová, která dosud působila na ministerstvu jako náměstkyně. Ta mu představila plány na zjednodušení daňového systému. Chce například, aby do dvou let existovaly on-line finanční úřady. O víkendu se hlava státu sešla i s kandidátem na post šéfa resortu průmyslu a obchodu Tomášem Hünerem a budoucím ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Hüner označil za svou prioritu nakládání s nerostnými surovinami. Dál se chce zaměřit na odstraňování ekologických škod. Chce jednat i o cenách mobilních dat nebo možné dostavbě nových bloků jaderných elektráren.

"Je třeba velmi aktivně pracovat na lokalitách pro hlubinné úložiště radioaktivního odpadu a připravit tyto lokality tak, aby do roku 2025 mohlo být dáno stavební povolení pro takovéto dílo."

Adam Vojtěch prohlásil, že nechce během celého příštího roku pokutovat lékaře za to, když hned po Novém roce nebudou vydávat elektronické recepty. A také vysvětlil, proč odmítá lékaře trestat:

"To není vina těch lékařů. To je vina státní správy, že nebyla schopná tento systém připravit tak, aby byl funkční. A jí si myslím, že nemůže sankcionovat lékaře za něco, za co nese vinu státní správa."

S prezidentem Vojtěch hovořil i o hospicové péči nebo o měření kvality péče v rámci nemocnic, které podle něj v Česku chybí.

Na pondělí si Miloš Zeman naplánoval schůzky s posledními třemi kandidáty na ministry. Pozval si muzikologa Ilju Šmída, který by měl vést resort kultury, šéfa resortu školství Roberta Plagu a Jiřího Milka, možného ministra zemědělství. Celou vládu Andreje Babiše prezident jmenuje tuto středu. Premiér pak podle Ústavy má do třiceti dnů požádat poslance o důvěru. Je však otázka, zda ji dostane. Za určitých podmínek mu ji zatím slíbili pouze komunisté. Miloš Zeman však již dříve avizoval, že Babiše pověří i druhým pokusem o sestavení vlády.