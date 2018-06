Komunisté podmiňují toleranci vlády zdaněním církevních restitucí

Podle premiéra je postoj ANO v této věci dlouhodobý a zdanění církevních restitucí není nové téma, proto o věci s komunisty nejednal.

"Já říkám, že to ocenění proběhlo velice nestandardně. Dokonce jsou i poznatky, že se údajně vydává i majetek, který možná neměl být předmětem restitucí. My se zdaněním restitucí dlouhodobě souhlasíme. Předpokládám, že ČSSD se k tomu přidá. Není to nové téma."

Zdanění peněžitých náhrad, které stát posílá každoročně církvím za majetek nevydaný v restitucích, už Sněmovna v prvním čtení schválila. Předlohu KSČM podpořili poslanci ANO, sociální demokracie a Okamurovy SPD. Církve už avizovaly, že v případě přijetí zákona jsou připraveny bránit se u Ústavního soudu.

"Nás to nepřekvapuje. Já to považuji za takový evergreen. Vždycky, když je potřeba, tak se toto téma vytáhne. Postoj církví se nemění, přijde nám to jako právní nesmysl. Uvidíme, co bude. Domníváme se, že to ani není možné prakticky zavést," řekl Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference.

Andrej Babiš se možného napadení zdanění církevních restitucí nebojí. Předpokládá, že když s návrhem přišli sociální demokraté už ve volebním programu v roce 2013, tak právní problém možné retroaktivity zdanění vyřešili.

Podle opozice by zdanění náhrad bylo protiprávní

Církevní majetek byl odhadnut na 134 miliard korun, z toho stát vydal pole a lesy za 75 miliard. Zbytek slíbil vyplatit po dobu třiceti let ve splátkách navýšených o inflaci. Například katolická církev dostává za nevydaný majetek 1,6 miliardy korun ročně z celkových dvou miliard. Církve dostávají náhrady od roku 2013. Komunisté chtějí zdanit tu část, která bude teprve vyplacena. V zákonu se také stát zavázal platit církvím od roku 2013 po dobu 17 let příspěvek na činnost. V roce 2030 tak vyplácení příspěvku skončí.

Proti zdanění je například ODS. Podle místopředsedy poslaneckého klubu Jana Skopečka by to bylo protiprávní.

"S jednotlivými církevními organizacemi byly podepsány smlouvy, na základě kterých se začal vydávat majetek. Jakkoliv do toho vstupovat, je podle mého názoru protiprávní, a vyvolalo by to soudní pře. Podle mého názoru, když stát nějakou smlouvu uzavře, tak ji má dodržet."

V minulé vládě zablokovali návrh na zdanění církevních restitucí lidovci. Letos v únoru se společně s ODS a TOP 09 pokusili prosadit zamítnutí zákona už v prvním čtení, ve Sněmovně ale neuspěli.

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik v neděli v České televizi řekl, že kdyby se závazek vládních stran o zdanění církevních restitucí neobjevil v dohodě s KSČM o podpoře menšinového kabinetu, komunisté by vládu nemohli tolerovat, a naopak by jí mohli vyslovit nedůvěru.