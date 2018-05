Komunisté odmítají posilování zahraničních misí české armády

Šéf komunistů Vojtěch Filip o víkendu po jednání širšího vedení KSČM řekl, že komunisté nemohou vládu podpořit, pokud v návrhu programového prohlášení zůstane závazek posilování zahraničních misí české armády. Současné programové prohlášení vlády počítá s posílením českých vojáků v Afghánistánu a v Iráku nebo s přispíváním do vojenských sil NATO v Pobaltí nebo do takzvaných sil rychlé reakce.

"To vyvolalo takovou bouři na Ústředním výboru, že pokud by to zůstalo součástí vládního prohlášení, tak by nebyla podpora KSČM možná," řekl Filip.

Komunisté chtějí také začlenit závazek, že Česko bude při vysílání vojáků do zahraničí respektovat rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš se chce s Filipem setkat.

"KSČM o tom v minulosti mluvila, ale nevnímali jsme to jako nějaký zásadní problém, jak to teď vypadá."

Někteří členové ČSSD jsou proti vládě s hnutím ANO

Hnutí ANO už návrh koaliční smlouvy i programového prohlášení schválilo. V koaliční smlouvě je třeba podmínka, že v případě prvoinstančního odsouzení člena kabinetu dohoda přestane platit, když politik z vlády neodstoupí sám. Je tu i další podmínka, vysvětluje místopředseda hnutí ANO Richard Brabec:

"Pokud by se sociálnědemokratičtí ministři rozhodli, že odejdou z vlády, to znamená, podali by demisi prezidentovi, tak myslím, že do sedmi dnů, podává demisi předseda vlády, respektive i ministři za hnutí ANO."

Někteří členové ČSSD jsou proti vládě s hnutím ANO. Mají výhrady, že v čele kabinetu by měl být trestně stíhaný premiér. Část straníků zase odmítá podporu KSČM. Výhrady má i poslanec a bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek.

"Ta smlouva není celá koalice, je mezi dvěma stranami. To nepředstavuje 101 hlasů, takže vzniká otázka, jak to celé bude fungovat."

Předseda ANO Andrej Babiš doufá, že ČSSD v referendu dohodu schválí. Podle něj je pro sociální demokraty výhodná a hnutí ANO udělalo hodně kompromisů. Sociální demokraté o víkendu oznámili, že zajištění podpory pro menšinovou vládu má na starosti hnutí ANO jako vítěz voleb.

ANO podle nich také uzavře dvoustrannou dohodu s KSČM o toleranci vlády. Sociální demokraté ji podepisovat nebudou. To však kritizoval bývalý úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec, podle něj by tak sociální demokraté ručili za dohodu, kterou by vůbec neznali. To, že by smlouvu podepsalo pouze hnutí ANO, označil za pokus obejít Bohumínské usnesení, které ČSSD přijala v 90. letech a které jí zapovídalo spolupráci s KSČM na vládní úrovni. Komunisté by měli definitivně rozhodnout o toleranci vlády až po vnitrostranickém referendu ČSSD, tedy po 15. červnu.