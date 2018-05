Každý pátý středoškolák neudělal maturitu z matematiky

Podle ředitele Cermatu, což je organizátor maturit, Jiřího Zíky, nepřicházejí žáci dobře připravení už ze základní školy.

"Učitelé na středních školách si stěžují, že žáci nemají základy matematiky dostatečně upevněné, aby mohli rozvíjet práce v matematice v rámci studijního programu střední školy."

Výslednou známku čtyři dostalo z matematiky 24,5 procenta lidí. Téměř polovina jich tak buď neuspěla, nebo uspěla jen s druhým nejhorším hodnocením, tedy dostatečně. Zároveň se mírně snížil podíl žáků, kteří v řádném termínu složili test matematiky na jedničku nebo dvojku, a to zhruba o procento na 27,6 procenta.

Společnost EDUin vidí problém v tom, že se srovnávají výsledky gymnázií a učilišť

Bohumil Kartous ze vzdělávací společnosti EDUin vidí problém i v tom, že se srovnávají výsledky studentů z gymnázií a žáků z odborných škol a učilišť, kteří jsou ve větším procentu neúspěšní.

"Tam je těžiště problému, a znovu to otevírá otázku, co jaké míry je smysluplná a udržitelná jednotná státní maturita v téhle podobě."

Odborný konzultant společnosti EDUin Tomáš Feřtek připomíná, že pokud například student odborné školy, který může mít po celou dobu studia jedničky, neudělá maturitu, má jen základní vzdělání.

"Už osmý rok se dozvídáme, že si matematiku vybírá stále méně žáků, a že jsou v ní stejně neúspěšní, nebo o něco více neúspěšnější. Já si myslím, že tu máme zcela zjevný systémový problém. Na gymnáziích problém pravděpodobně není, ale na těch odborných školách je obrovský. A ten problém není ani tak ve výuce matematiky na druhém stupni, jako ve vysoké selekci dětí na druhém stupni. Tady pravděpodobně vzniká armáda desetitisíců lidí, kteří ani na opakovaný pokus maturitu neudělají, a mají jenom základní vzdělání. Je to důsledek toho, že neřešíme problém, který ve vzdělávacím systému máme."

Matematika má být brzy u maturity povinná

Zatím si studenti mohou vybrat, zda budou skládat zkoušku z matematiky nebo z cizího jazyka. Matematiku si vybrala necelá čtvrtina maturantů. To se však má změnit. Maturita z matematiky by měla být povinná na gymnáziích a lyceích od roku 2020. Na většině ostatních maturitních oborů o rok později. Pokud ale ministr školství v demisi Robert Plaga z hnutí ANO zůstane ve své funkci i v nově vznikající vládě, chtěl by to zřejmě změnit, řekl po zveřejnění výsledků maturit.

"Tato informace je pro mě dalším důvodem, proč bychom se měli velmi rychle začít bavit nejen o nastavení maturit z matematiky, ale také o tom, zda povinná maturita z matematiky je smysluplná u všech oborů tak, jak je tomu dnes v zákoně a v nařízení vlády."

Cizí jazyk letos před matematikou upřednostnily víc než tři čtvrtiny studentů. Nejčastěji si volili angličtinu, v té jich uspělo skoro 94 procent.

Všichni studenti povinně psali test z češtiny. Letos tento předmět neudělalo téměř 10 a půl procenta studentů. V těchto dnech skládají studenti ústní část maturit. K těm se letos přihlásilo skoro 70 tisíc středoškoláků, což je zhruba o 500 méně než loni.