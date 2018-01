Kauza Čapí hnízdo: výbor doporučil vydat Babiše a Faltýnka ke stíhání

"Je to prasárna a svinstvo, celý případ Čapího hnízda. Mafie, která rozkrádá miliardy, mě chce zlikvidovat. My se necháme vydat, i když tam není žádný důkaz, protože neexistuje," řekl premiér Babiš.

Zopakoval, že cílem kauzy je vyhnat ho z politiky. Před jednáním výboru oba politici uvedli, že dolní komoru požádají o to, aby je ke stíhání vydala.

"My jsme nikdy nepochybovali s kolegou Faltýnkem, že se necháme vydat. Žijeme v zemi, kde jsou orgány, které nás vyšetřují, nezávislé. Doufejme, že už konečně bude pokračovat vyšetřování, a nebude to předmětem mého neustálého napadání."

Andrej Babiš dodal, že byl rozhodnutý požádat o své vydání už dřív. Údajně čekal, až si jeho právníci budou moct přečíst zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) o Čapím hnízdě. Podle Babiše se ve zprávě nepíše, že by se stal podvod a prý se ho ani Jaroslava Faltýnka netýká.

"Pravděpodobně si to spočítali, že je více poslanců pro vydání, než nevydání, tak dělají z nouze cnost," dodal k jednání výboru šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Sněmovna už oba poslance jednou vydala. Policie ale musela požádat Sněmovnu znovu, protože oba ve volbách obhájili mandát a získali tak znovu imunitu.

Poslanci ANO se v imunitním výboru zdrželi hlasování

O co v celé kauze jde? Společnost Farma Čapí hnízdo, ještě pod jiným názvem, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova koncernu Agrofert. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod. Kvůli změně nebylo ani možné dohledat majitele firmy, která získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Policie v této kauze obvinila 11 lidí, mezi nimi je i Babišova manželka, jeho děti a švagr.

Poslanci za Babišovo hnutí ANO se hlasování v imunitním výboru zdrželi, uvedla místopředsedkyně výboru z ANO Taťána Malá:

"Respektujeme, že Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek souhlasí s tím, aby byli vydáni k trestnímu stíhání, nicméně na základě okolností, které se kolem této kauzy dějí, a informací, které jsme měli možnost načerpat jak ze spisů, tak z výpovědí, jsme nemohli hlasovat pro vydání, protože opravdu nebylo vyloučeno naše podezření, že by se mohlo jednat o politicky motivovanou kauzu."

Jiný názor má po prostudování materiálů člen výboru a poslanec hnutí STAN Petr Gazdík:

"Ta kauza není politicky motivována, ti lidé by se měli obhájit před nezávislým soudem. K tomu tady imunita není."

Na žádost některých poslanců měl přijít na jednání výboru bývalý detektiv Jiří Komárek, ale ministr vnitra ho nezbavil mlčenlivosti.

Mezi tím členové výboru Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy neschválili vynětí farmy Čapí hnízdo z evropského financování. Orgán, v němž má většinu středočeská opozice, tak nevyhověl doporučení ministerstva financí i Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Podle opozice by se v opačném případě kauza přenesla na národní úroveň a mohla být zametena pod koberec. Ministerstvo financí však může samo rozhodnout, že dotaci z evropského financování vyjme, a velmi pravděpodobně to udělá.