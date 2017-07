Sympatický pětatřicátník Martin Bečan je na filmovém festivalu v Karlových Varech poprvé a jak sám podotýká, běžně se řadí spíš mezi „konzumenty“ komerčně laděných snímků. K prvnímu kontaktu s vysokou filmařinou zvolil nizozemsko-japonský experimentální film Ascent. A nelituje.

„Musím přiznat, že je to pro mě zážitek. Nikdy jsem neviděl film složený z fotek. Jde o vyprávění muže a ženy, pokud jsem to pochopil správně, kdy ten muž zemře na hoře Fudži a žena o tom vypráví. Asi to není úplně můj šálek čaje, ale rozhodně to beru jako pozitivní zážitek a trošku nový kulturní pohled do mého života“.

Úplně jiným, suverénním dojmem působí Vašek Bláha. Nažehlená košile, sáčko, červený klobouček, baťůžek… Posedává v předsálí v prvním patře hotelu Thermal a s tužkou v ruce studuje festivalový program. „Zatím jsem to nestihl ještě všechno projít, ale mám už vybrané filmy z hlavní soutěže, pak chci samozřejmě stihnout taky nějaké české filmy, co měly premiéru letos nebo loni a které jsem nestihl v kinech, například na Masaryka bych se rád podíval.“

Vašek je na festivalu podvacáté a zjevně nenechává nic náhodě – lístky sice koupené nemá, ale už si opatřil festivalový pas na poslední tři dny festivalu, kdy chce vybrané snímky vidět. O dost hůř jsou na tom Pavlína, Karolína a Lisa. Přijely na dva dny a vypadá to, že se na žádný film nakonec nedostanou. Dohady rodaček z Prahy, Sofie a Amsterodamu lze přeslechnout jen stěží.

„Naše příprava nebyla moc dobrá, protože dnes jsme přišly v deset hodin ráno a nemáme ani jeden lístek. Takže jsme zoufalé a taky dost naštvané, protože jsme ani nevěděly, že si to musíme koupit takhle předem, přišly jsme a už je všechno vyprodané. Přijely jsme sem a vypadá to, že neuvidíme ani jeden film.“ Mluvčí MFF KV Uljana Donátová potvrzuje, že lístky se pouštějí do prodeje na etapy.

„Ten systém prodeje lístků je takový, že vždy se vstupenky prodávají na ten konkrétní den a následující den.“ Pavlína, Karolina a Lisa teď zvažují, zda zariskují a koupí si festival pas, se kterým ještě mají teoretickou možnost se na některý z filmů dostat, nebo se v pěkném slunečném počasí vydají na hrad Loket. Vypadá to, že nejisté festivalové vyhlídky přece jen zvítězí.

Uljana Donátová navíc zmiňuje i jiná festivalová lákadla, než jen filmy. Například přímé diskuse diváků s tvůrci soutěžních filmů.

„Casey Affleck a celý tým kolem filmu Přízrak souhlasili s tím, že udělají takový MasterClass - my mu říkáme KVIFF Talk – kdy mohou bezprostředně komunikovat se svými fanoušky a my chceme věřit tomu, že je to přínosné nejen pro ty naše diváky, ale zároveň i pro filmové tvůrce, kteří mají tímto způsobem velmi přímou reakci diváků, pro které své filmy natáčejí.“

Tak to je – slovy Jiřího Bartošky – matematický model karlovarského festivalu pro letošní rok. Za rok se sem znovu vypravíme za jinými hosty, filmy, i událostmi!