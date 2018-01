Kampaň dělat nebudu, prohlásil před druhou kandidaturou Miloš Zeman

"Každý, kdo slyšel moji tiskovou konferenci 10. března minulého roku, ví, že jsem už tehdy oznámil, že nepovedu kampaň, a že v souvislosti s tím, ani nepůjdu do těchto debat. To není nic nového, to není žádné překvapení," uvedl prezident Zeman ve svém pravidelném pořadu pro televizi Barrandov.

Miloš Zeman se narodil v roce 1944 v Kolíně, vystudoval Vysokou školu ekonomickou a v současné době je jedenáctým prezidentem na Pražském hradě, od roku 1918. Ve svém profesním životě působil v ekonomických profesích, naposledy v Prognostickém ústavu ČSAV. Do politiky se zapojil hned od 90. let. Byl poslancem Federálního shromáždění, Poslanecké sněmovny, později jejím předsedou, stal se premiérem, a od ledna 2013 prezidentem.

Dlouho se spekulovalo, zda bude prezidentský mandát obhajovat. Své rozhodnutí prezidentský post obhájit, oznámil Miloš Zeman letos v březnu po setkání se svými podporovateli. Vsadil na podpisy občanů, a podařilo se mu jich sesbírat zhruba 104 tisíc. A proč se rozhodl nevést kampaň?

"Já chci, aby mě voliči posuzovali podle výsledků mé pětileté práce, ať už v dobrém nebo ve zlém, to záleží samozřejmě na nich. Myslím si, že každý kandidát by měl být posuzován podle výsledků své minulé práce, a nikoliv podle toho, co řekne v hodinové debatě, kde se většinou slibuje. A druhý důvod je ten, že jsem se zavázal, že nebudu na své protikandidáty útočit."

Co by dnes jako prezident dělal jinak?

Spolu s Václavem Havlem a Václavem Klausem patří Zeman do trojice nejvýraznějších polistopadových politiků, kteří nejvíce ovlivňovali dění v ČR. Sociální demokracie, které šéfoval devět let, se pod jeho vedením vypracovala v jednu z nejsilnějších stran v Česku. Během svého působení v politice do jisté míry určoval její současnou podobu. Je razantní, když vedl opozici, vládu tvrdě kritizoval. Neváhal sáhnout i k urážkám.

Vzhledem k tomu, že Zeman působí v politice skoro tři desítky let, není na rozdíl od některých jiných prezidentských kandidátů, nepopsaný list. Má za sebou řadu úspěchů, kritici mu dlouho připomínali opoziční smlouvu s ODS, i některé aféry. Také období jeho vlády bývá hodnoceno různě.

V roce 2001 oznámil Zeman definitivní odchod z politiky. O rok později se stal důchodcem, a trávil hodně času na své oblíbené Vysočině. Dění však často komentoval, a jezdili za ním politici i diplomaté. O rok později se neúspěšně ucházel o prezidentský úřad. Tehdy ještě nebyla přímá volba, a pro Zemana nehlasovali i někteří zákonodárci jeho vlastní ČSSD. Tu opustil v roce 2007 po konfliktu s tehdejším předsedou Jiřím Paroubkem. Jeho chvíle přišla v roce 2013. Ve druhém kole přímé volby dokázal oslovit skoro 55 procent voličů. Co by dnes jako prezident dělal jinak?

"Člověk, když stárne, tak se stává vlídnějším a vstřícnějším, a protože já bohužel stárnu, tak bych očekával, že v budoucnosti bych byl méně agresivní, méně sebevědomý, a chcete-li to tak nazvat, i méně namyšlený, než jsem byl až dosud. Ale nějakou základní změnu své orientace, to znamená hájit národní zájmy, podporovat ekonomickou diplomacii, a tak dále, to bych samozřejmě neměnil. Stejně tak bych jezdil mezi lidi, protože politik, který nejezdí mezi lidi, ztrácí zpětnou vazbu."

Miloš Zeman má řadu nadšených příznivců a obdivovatelů, kteří oceňují, že říká věci srozumitelně, a zastávají jeho názory. Má však i mnoho odpůrců, kteří mu vyčítají náklonnost k nedemokratickým režimům. Důvěra v Zemana se podle průzkumů pohybuje kolem 50 procent, a po celé jeho prezidentské období byla poměrně vysoká. Miloš Zeman je podruhé ženatý. Z prvního manželství má syna Davida, z druhého dceru Kateřinu.