Kam se v Praze schovat před horkem?

"Ve městech, jako je Praha, je to docela obtížné, protože všude jsou budovy, které v létě, ve dne i v noci, rozpalují a oteplují svoje okolí. Je proto důležité, aby v Praze byly parky, různé fontány, rybníky, potoky, stromy v ulicích...To všechno může Prahu ochladit."

Praha je v mírném podnebném pásu, může se inspirovat třeba na jihu?

"Praha sice je v mírném podnebném pásu, ale je pravda, že se teploty u nás každé léto zvyšují. Dokonce se prodlužuje řada dní, ve kterých trvají tropické teploty. Můžeme se inspirovat v mnoha městech na jižní Evropy, ale nejen tam. V Madridu a jiných městech na jihu Evropy řeší problém, jak se schovat před slunečním žárem, už dlouho, máme ale i zkušenosti z Německa nebo Rakouska. Ve velkých městech, jako je Berlín, Mnichov nebo Vídeň, se snaží zasázet stromy v ulicích, vybudovat stín, ochladit okolí pomocí vody apod. Domnívám se, že na Západě je už docela běžné, že radnice o těchto problémech uvažují."

Jak je na tom v tomto směru pražský magistrát?

"Praha nedávno schválila speciální strategii proti změnám klimatu, respektive strategii, která se týká adaptačních opatření, což jsou právě i ty stromy, vodní fontány, zelené střechy, ale i velká opatření jako kvalitní parky a rozsáhlé plochy zeleně jako je Stromovka nebo Parukářka. Na základě této strategie by Praha měla začít přijímat různé kroky, které směřují k tomu, aby se tato opatření skutečně ve městě realizovala. Zatím to myslím zůstává spíše na úrovni městských částí. Některé z nich už pořádají semináře nebo se už snaží různá adaptační opatření zavést.

Na úrovni magistrátu by různá adaptační opatření měl aplikovat také metropolitní plán. Měl by chránit i parky a plochy zeleně, které zatím nejsou zastavěné, aby tam nemohla vyrůst žádná další zástavba a mohly ochlazovat svoje okolí."

Vy jste uspořádali k tématu i anketu, která se zabývá tím, kam se v Praze schovat. Pro co třeba lidé hlasují?

"Jde už o druhé kolo soutěže, která se jmenuje Klimatizace Prahy. Vyfotili jsme různá místa, kde je v Praze příjemně - strom, parky, pítka, ulice, kde je stín. Zkrátka místa, kde mohou lidé kvalitně žít i v létě a nemusejí se schovávat u sebe doma. Máme na našich stránkách přehled těchto opatření a každý občan může hlasovat až pro tři. Naším cílem je zjistit, co se lidem nejvíce líbí a komunikovat s magistrátem a městskými částmi, kam by jejich snaha ve vztahu k adaptačním opatřením měla směřovat. Co by mohli pro lidi udělat, aby se jim v Praze dobře žilo."