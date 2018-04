Jednání o vládě překvapivě zkrachovala

Vyjednavači se však neshodli na rozdělení ministerstev. Předseda ČSSD Jan Hamáček chtěl pět ministerstev včetně vnitra, nebo financí. Byla to podle něj podmínka pro schválení Babiše jako trestně stíhaného premiéra.

"Řekli jsme, že toto je věc, od které neustoupíme. Hnutí ANO naši nabídku neakceptovalo, proto jsme se nedohodli."

Andrej Babiš nakonec na pět ministerských postů přistoupil. Nabídl však resort spravedlnosti.

"My jsme udělali maximum, nás pozice ČSSD překvapila, a mrzí nás. Bohužel myslím, že naše velkorysá nabídka nebyla akceptována, což jsme vzali na vědomí. Celé to jednání bylo jenom o tom, že ČSSD chce post ministra pro pana Hamáčka."

To Hamáček odmítá. Dodal, že navrhl, aby jednali o tom, že bude vláda bez předsedů politických stran. To ale hnutí ANO odmítlo.

Babiš i komunisté se chtějí setkat s prezidentem

Premiér Babiš nechtěl říct, jestli se jeho hnutí vrátí k vyjednávání s hnutím SPD. Řekl, že požádá o schůzku prezidenta Miloše Zemana.

S prezidentem se chce sejít i předseda komunistů Vojtěch Filip. Jednání ANO s ČSSD podle Filipa zkrachovala, protože k nim nebyli komunisté přizváni v roli mediátora. Jsou připraveni dál jednat, ale současně mluví o možnosti předčasných voleb. Filip řekl, že za krach jednání můžou přehnané požadavky sociální demokracie.

Naproti tomu místopředseda komunistů Jiří Dolejš uvedl, že jde o neúspěch šéfa ANO Andreje Babiše. Podle pravicové opozice výsledek jednání opět ukázal, že Babiš zřejmě o dohodu nestojí a dává přednost vládnutí v demisi.

Politolog Masarykovy demokratické akademie blízké ČSSD Lukáš Jelínek uvedl, že mnohem víc než na sociální demokracii, bude teď záležet na hnutí ANO.

"Andrej Babiš se po jednání tvářil velmi neústupně. Jan Hamáček zaujal tvrdý postoj především proto, že ho čeká o víkendu druhá část sjezdu ČSSD. A delegáti byli už v únoru poměrně ostře naladěni proti možnosti spolupracovat ve vládě s trestně stíhaným premiérem. Jediná šance, jak zvrátit jejich náladu, byla, kdyby vedení ČSSD přineslo aspoň nějakou zajímavou kořist v programové oblasti a nebo kdyby něčím vyvážilo to, že Andrej Babiš zůstane premiérem. Tím nejspíš měl být onen resort vnitra, kterého se ovšem hnutí ANO naprosto jednoznačně drží."

Šance na zvrat podle politologa ještě existuje

Jistá šance na zvrat podle politologa Jelínka existuje. I když možností jsou i předčasné volby. Hnutí ANO je v průzkumech nejsilnější.

"Bude hodně záležet, jestli o této variantě dokáže přesvědčit prezidenta republiky. Andrej Babiš za poslední půl rok zkoušel nejrůznější varianty - spolupráce s KSČM, s SPD, vyjednávání s ODS. Bylo vidět, že je otevřen nejrůznějším možnostem. Problém byl v tom, že jej většinou političtí partneři z toho demokratického politického spektra odmítali. Předpokládám, že tyto sondáže zkusí vést ještě jednou, a když se mu to nepovede, a za pomoci prezidenta nezvrátí rozhodnutí sociální demokracie, na což má asi týden, tak bude činit kroky vedoucí k předčasným volbám, a bude se o tom snažit přesvědčit jak politické partnery, tak veřejnost."

Jistou možnost obnovení rozhovorů naznačil první místopředseda ČSSD Jiří Zimola, když uvedl, že pokud premiér v demisi změní postoj, dveře k dalším jednáním se dají znovu otevřít.

"Je teď jedině na panu premiérovi v demisi, aby našel odpovídající řešení této patové situace. Věříme, že se mu to v zájmu České republiky podaří."

Naopak předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) doufá v to, že vyjednávání už nebudou pokračovat. Obává se, že předseda ANO Andrej Babiš by dohody nedodržel a pokud by případně nebyl premiérem, pokoušel by se vše řídit "ze zadního sedadla."