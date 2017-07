Nejdřív jsme se zastavili ve štukatérské dílně, a podívali se místním řemeslníkům pod ruce. Právě z polyuretanové pěny vytvářeli stavební prvky lehké jako pírko. Přitom působily naprosto věrohodně. Budou umístěny hodně vysoko. Ale na jaké stavbě, to Štěpán Červený neprozradil. Dílny jsou všechny v jedné hale, což je obrovská výhoda.

"Projdete z kovárny, a najednou jste v truhlárně. Všechno je na jednom pracovišti. To je strašně důležité. Logistika je naprosto zásadní kvůli času, kterého je vždycky málo. Jsou tu umělečtí kováři, umělečtí truhláři, čalouníci, štukatéři, kašéři, sochaři, patinéři, malíři, lakýrníci a řada dalších," řekl na závěr prohlídky Štěpán Červený.

Dekorace je tak dokonalá, že to lidé nepoznají

Dřív filmové architekty zajímalo nejen to, co vidí kamera, ale také to, co je za dekorací. Dnes je to jinak.

"Dneska se už od tohoto systému upustilo, protože díky moderním technologiím žádný tvar není problém. Dneska už architekty zajímá pouze to, co vidí kamera."

Která byla největší dekorace, kterou jste stavěli?

"Je to současnost, projekt Nightfall. Tam je velké městečko, které má rozměry 250 na 150 metrů. Co se týče pohyblivé dekorace, tak na projekt Snowpiercer (Ledová archa) jsme v roce 2012 stavěli sto metrů dlouhý vlak o čtyřech vagónech, který se hýbal a měl výkyv 20 metrů na každou stranu."

I koleje jste k němu stavěli?

"Koleje tam nebyly vidět. Natáčely se jenom interiéry, ale bylo skrz všechny 4 vagóny vidět. Musela tam být simulace pohybu, zatáčení a třesu, který na těch kolejích vzniká."

Materiál, ze kterého se dekorace staví, je také polystyrén? Když jsem k vám přicházela, tak jsem viděla nějaké gotické oblouky z polystyrénu.

"Je to jeden ze zásadních materiálů. Jde o to použít materiály, které jsou rychle opracovatelné, protože času je strašně málo. Základní materiál je dřevo, pak jsou to různé deskové materiály, dřevotříska, polystyrény, sádra. A pak je to zejména o barvách."

Stává se, že se kulisy při natáčení nějak poškodí?

"Většinou víme, že se bude v nějaké části dekorace odehrávat něco, co může konstrukci poškodit, například kaskadérské akce nebo výbuchy a ta dekorace je na to připravena. Může se stát, že se dekorace poškodí, většinou ne při natáčení, ale při přípravách, a to se rychle opraví, to jsou malé škody."

Máte ty nejlepší řemeslníky?

"Ano, máme. Je potřeba zmínit jméno Jaroslava Davida, který tady pracuje celý život. Je to člověk, který je u každého rozpočtu a u každé stavby."

Řídíte oddělení Dekorací. Jak jste se k tomu dostal?

"To je obrovská náhoda, jako u každého. Mám stavební průmyslovku v Příbrami. Hned po maturitě mě můj bratr oslovil, protože v Milíně, odkud pocházím, a kde pořád žiju, vyrostlo malé studio jednoho Čechokanaďana. Začal tam točit filmy a sháněl štáb. Sháněli i kresliče. To bylo v roce 1995. Pak jsem byl s dalšími lidmi osloven, a kreslil na projektech tady v Praze, pak jsem se dostal na Barrandov. Takhle to šlo."

Stavěli jste přímo v ateliérech nějakou ulici nebo část městečka?

"Většinou to stavíme na pozemku Barrandov Studia, který je hned vedle areálu. Stavěli jsme tu Bídníky, to byly obrovské spleti ulic, pak Olivera Twista, Borgiovce, a teď Nightfall, což jsou komplexy čtvrtí a měst."

Je ta iluze tak dokonalá, že když přijdete do dekorace, tak se v té době opravdu cítíte?

"Já už ne. Třeba v Doksanech jsme stavěli na projekt Mušketýři do komplexu budov naše dekorace, a málokdo to poznal. Ale my lidi od dekorací to schopni poznat jsme. Je to velmi věrné. Záleží samozřejmě na architektovi, jak moc chce detail. Vzhledem k náročnosti techniky, která dneska film snímá, tak už není moc prostor pro chybu. Musí být schovaný každý šroubek."

Dají se v dnešní době počítačů některé dekorace nahradit?

"Naštěstí ne úplně. Je to tak drahý proces, že se pořád vyplatí dekorace stavět. Nicméně určitě se blíží doba, kdy se ty náklady vybalancují, a pak je samozřejmě otázka, co s námi bude. Ta budoucnost je nejistá."

Co se stane s dekoracemi, když film skončí, filmaři odejdou, padne poslední klapka?

"Dekorace je pořád majetkem produkce, to znamená investora, který zpravidla v 99 procentech přikáže dekoraci zlikvidovat. Dílo je unikátní, a ten efekt, který má přijít s premiérou projektu, je tak zásadní, že žádný z investorů nechce, aby dekorace ještě někde figurovala."

Jste v Evropě výjimkou, že by filmové studio mělo svojí vlastní stavbu dekorací?

"To určitě jsme. Nejsem si jistý, jestli jsme jediní, ale jsme určitě jedineční."