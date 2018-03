Herci kvůli Bábě z ledu neváhali vlézt do studené Vltavy

Režisér Bohdan Sláma tak po víkendu ke svým třem předchozím lvům přidal další. Za film Bába z ledu převzal ocenění i za režii a scénář. Film popisuje vztahy mezi lidmi tří generací v jedné rodině a důležité místo v něm má otužování ve Vltavě.

"Herci na to opravdu trénovali, líbila se jim ta role, hlavně Zuzaně Kronerové a Pavlu Novému, takže byli ochotni absolvovat trénink, a do té vody šli."

Oba získali cenu za hlavní role. Pavel Nový byl ze svého prvního Českého lva nadšený:

"Já jsem myslel, že nevyjdu nahoru na jeviště. Trošku mě to dostalo, přestože jsem se na to těšil. To je můj první lev. A vzhledem k tomu, že už mi je hodně, tak možná i poslední. A jak budu slavit? Já alkohol nepiji, tak si dám něco dobrého."

Pavel Nový je opravdový otužilec. V kraťasech ho můžete potkat i v zimě. Myslí si, že film přiláká lidi k otužování? "Já doufám. Začínejte ale v létě přátelé, v zimě by vás to stálo život."

Cesta mezi otužilce pomáhá hlavní filmové hrdince řešit situaci ve své rodině. Má dospělé syny, kteří se k ní nechovají zrovna nejlíp. Na začátku je obskakuje, pak zjistí, že její život může být jiný, než si představují její děti. Režisér Bohdan Sláma se tak ve filmu zamyslel nad životem maminek starších dětí:

"Všichni jsou zvyklí je využívat, všem slouží. A jaký mají svůj život, svůj svět, to nevědí. Představil jsem si, jaké je to být rodič v tomhle věku, mít dospělé děti, které stojí za houby, a jaké jsou šance to změnit. Proto mě zaujal ten příběh."

Dokument Červená završit triptych o známých českých ženách

Tři sošky získal film Po strništi bos Jana Svěráka. Sošku za vedlejší roli v tomto filmu získal Oldřich Kaiser. Oceněn byl zvuk a kamera.

Cena pro nejlepší dokument patří režisérce Olze Sommerové a producentovi Pavlu Berčíkovi za film Červená o světově proslulé operní pěvkyni a herečce Soně Červené.

"Ten film nebyl jenom o jejím životním příběhu, byl taky o našem 20. století, o dvou totalitních režimech, které zničily nejenom její rodinu a jí, ale tisíce a milióny lidí. Když jsem měla první premiéru a viděla ty nadšené reakce, tak jsem tomu vůbec nevěřila. Před tím jsem udělala filmy o Věře Čáslavské a Martě Kubišové, takže to byl takový triptych, kterým jsem završila sérii těchto skvělých českých žen."

Celým večerem Českých lvů rezonovalo politické dění poslední doby. Mnozí ocenění vyjadřovali především podporu České televizi, která je největším koproducentem českých filmů.