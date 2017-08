Proč se vůbec kováři scházejí právě na Helfštýně?

"V osmdesátých letech tady totiž byla taková snaha vytvořit v rámci Muzea Komenského, pod které Helfštýn spadá, osvětu a na středověkém hradě každoročně uspořádat setkání, které by představilo různé řemeslníky. Ta ambice byla taková, že by se pozvali jeden rok kováři, pak řezbáři, kameníci atd. Těchto řemesel byl totiž nedostatek v památkové péči a člověk se s nimi málokdy setkal i v běžném životě. Kovářům se ale tady hned v tom prvním roce, v roce 1982, natolik zalíbilo, že Helfštýn už neopustili, takže v tomto roce pořádáme už 36. setkání."

Víte, kde kdysi bývala na Helfštýně kovárna?

"Víme to docela přesně. Byla to ne úplně velká místnost na 3.nádvoří. V těch místech je teď i nová kovárna, respektive taková rekonstruovaná podoba té bývalé historické kovárny. Pro nás je to symbol, srdce hradu, které začne nejvíce tlouct koncem srpna, kdy se tady všichni kováři z celého světa sjedou."

Jaké postavení měl kovář ve středověku, kdy Helfštýn fungoval jako sídlo?

"Kováři byli vždycky trošku obestřeni tajemstvím. Byli také společensky poměrně vysoce postaveni. Velkou roli v tom sehrává tajemno a mystično práce se všemi živly a také to, že v té době byla třeba ocel velice drahým materiálem. Jiné postavení měli ti specializovaní hradní kováři, protože fungovali na plný úvazek pro své pány a jejich běžnou náplní bylo kromě opravy nářadí a různých zemědělských nástrojů také vybavování zbrojnice, což v té době byla nesmírně užitečná a potřebná věc, takže i v rámci hradní hierarchie byli na vyšších postech."

Předpokládám, že tehdy byl kovář na hradě jeden a měl pár pomocníků. To se ale v srpnu vždycky mění. Kolik kovářů se vám na hradě sejde?

"Poslední srpnový víkend se z Helfštýna stane taková celosvětová Mekka kovářů a my zde každoročně vítáme něco mezi pěti a šesti stovkami aktivních tvůrců. Nejezdí sem jen umělečtí kováři, ale i zámečníci, podkováři, pasíři, šperkaři atd. Zkrátka lidé, kteří zpracovávají kovy, včetně třeba bronzu nebo zlata. Číslo se každoročně blíží k šesti stovkám a pro nás je to takový malý zázrak."

36. ročník Hefaistonu bude hostit kováře nejen z Česka a Evropy, ale i třeba z Izraele, Austrálie nebo USA.