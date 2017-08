Flašinety pouličních umělců zněly místo varhan v zaplněném barokním kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze. A také na Kampě. Flašinetáři hráli jednak na historické nástroje, které jsou třeba z přelomu 19. a 20. století, na jejich kopie i nástroje nově postavené. Někteří přijeli i se svými manželkami.

"To je super na Kampě, kde společně zpívají a hrají. Z toho je opravdu hezký zážitek," říká Kamila Marešová z pořádajícího Českého muzea hudby. A že se hra na flašinety líbila, dokazují i reakce posluchačů.

"My na to chodíme každý rok, je to krásné. Krásné melodie, písničky, krásné časy, takové jednoduché. To už dneska ani lidi neví, co to je."

Flašinet si můžou vyzkoušet i diváci

"Flašinet prý původně vznikl v Asii z varhan. Dneska flašinety mají píšťaly, buďto kovové nebo dřevěné. Můj má dřevěné, točí se klikou, a měch vyrábí vzduch. Nosné médium je papír. Co dírka, to nějaký tón. Pro tento flašinet je jich tam 36. A když v tom snímači dírkou projde vzduch přes papír, tak hraje příslušná píšťala," vysvětluje princip flašinetu Marko Lucina. Jeho flašinet pochází z Holandska.

"Jsou v něm písničky holandské produkce a pár jich je takových, které známe i my. Pokusil jsem se i vyrobit písničku, která by se mi líbila, je to ragtime z 30. let."

Hra na tenhle nástroj není snadná. Když si to zkusí diváci, tak mají problém, aby hudba nebyla trhaná. Marko Lucina koupil svůj flašinet nedávno.

"Před lety jsem hrál s kamarádkou divadélko a k tomu jsme si půjčili flašinet. Divadélko má dvě loutky, Margitu a flašinetáře. Pak jsem před dvěma lety viděl flašinet prodávat jednoho pána. Říkal jsem si, že bych si mohl splnit náš sen, že budeme mít k loutkám i flašinet."

Flašinetáři z Liberce vyváželi tenhle nástroj do celého světa

Na Prahu navázal flašinetový festival v Liberci. Tady se koná od roku 2010. Výroba flašinetů je totiž s libereckým regionem spjatá. Nejznámější byla firma Riemer Kratzau, která dodávala flašinety, piana a orchestriony téměř do celého světa. Zanikla po druhé světové válce, kdy byli její majitelé odsunuti do Německa.

Největší oblibě se flašinety těšily koncem 19. století a v první třetině 20. století, kdy se rozšířily do ulic, hospod a na lidové slavnosti. Většina písní byla o požárech, povodních, nešťastných láskách a vraždách, tedy o událostech, které měly na poutích a trzích upoutat pozornost posluchačů.