Filmové Vary uctí památku Miloše Formana

Co nového letos festival připravil? Více jeho umělecký ředitel Karel Och:

"Kdybych měl vypíchnout nějakou specialitu letošního roku, tak je to určitě velká účast českých filmařů napříč hlavním programem. Každá ze tří soutěží má po dvou českých filmech. A v hlavním programu mimo soutěž uvádíme světové premiéry ještě dalších tří filmů. Je to dobrý rok pro český film."

I letos přijela na festival řada známých osobností. Při zahajovacím ceremoniálu převezme Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii herec, režisér a producent Tim Robbins. Podobně jako on má doma sošku americké filmové akademie také režisér Barry Levinson, který ve Varech dostane Křišťálový globus při slavnostním zakončení festivalu. Festival uvede jeho slavný film Rain Man, na programu jsou i další jeho snímky jako třeba Vrtěti psem a jeho nejnovější režisérský počin, drama Paterno.

Na festival dorazí i "upír" Pattinson

K hvězdám festivalu bude patřit i britský herec Robert Pattinson známý především z upírské filmové ságy Stmívání. Na závěrečném večeru převezme ocenění prezidenta festivalu Jiřího Bartošky. Dvaatřicetiletý Pattinson má za sebou kromě populární Twilight ságy například snímky Nezapomeň na mě nebo Voda pro slony. Film Dobrý časy, v němž ztvárnil hlavní roli, byl loni uveden na festivalu v Cannes.

Festival letos představí 182 filmů. Podle uměleckého ředitele festivalu Karla Ocha se opět budou opakovat minimálně třikrát tak, aby každý zájemce měl možnost dostat se na film, který chce vidět a nechodil jen na filmy, které na něj zbyly. Jak vůbec probíhá výběr filmů pro karlovarský festival?

"Každoročně dostáváme kolem 1800 filmů prostřednictvím našich webových stránek jako oficiální tzv. spontánní přihlášky. Také při cestách mých kolegů, dramaturgů vidíme desítky dalších filmů. Vybírá se tak zhruba ze dvou tisíc. My máme skupinu patnácti odborníků ze světa filmu, kteří nám pomáhají probírat se těmito přihláškami. Každý film je pečlivě posouzen dvěma různými lidmi. Na pravidelných schůzkách během jara pak dáme dohromady necelých dvě stě filmů."

Má Karel Och filmy, na které se těší, a které ho zaujaly?

"Dlouhodobě uvádíme filmy irsko-skotského dokumentaristy a esejisty Marka Cousinse. Jeho nejnovější se jmenuje Oči Orsona Wellese. Nedávno byl uveden v Cannes. Je to velice neobvyklý, originální portrét slavného filmaře Orsona Wellese. Musím zmínit i švédský film Border, který bude v české distribuci uveden pod názvem Tina a Varo, což jsou dvě hlavní postavy toho neobvyklého filmu. Tina pracuje na hraničním přechodu mezi Dánskem a Švédskem. Dokáže nosem vycítit lidské pocity, a to z ní činí dobrou pracovnici na celnici. Ona cítí, když někdo pašuje věci, a má strach. A to je teprve začátek tohoto originálního filmu. Tím se trošku dotýkám věcí, které hledáme ve filmech. Jeden z hlavních aspektů, který nás zajímá, je nalézt filmaře, který přináší něco nového, neokoukaného."

Cenu prezidenta festivalu za umělecký přínos české kinematografii dostane letos herec Jaromír Hanzlík, který slaví sedmdesátiny. Festival při této příležitosti uvede snímek Bloudění z roku 1965.

Připravena je i řada doprovodných akcí, například výstava k nedožitým 80. narozeninám geniálního kreslíře a humoristy Vladimíra Jiránka či výstava filmových plakátů grafika a šperkaře Alexeje Jaroše.