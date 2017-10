Fenomén Andrej Babiš - je poptávka po miliardáři, který všechno zvládne

Od té doby se hnutí dostalo do parlamentu a vlády a Andrej Babiš se stal vicepremiérem a ministrem financí ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD). Podařilo se mu prosadit zavedení elektronické evidence tržeb. Letos byl po čtvrté zvolen předsedou hnutí ANO, když od delegátů získal 95 procent hlasů.

Babiš přivedl do politiky fenomén, který tu dosud nebyl

V květnu premiér podal návrh na Babišovo odvolání. Jako důvod uvedl neodvádění daní a úkolování novinářů. Krátce před volbami byl Andrej Babiš policií obviněn ze zneužívání evropských dotací. Přesto mělo hnutí ve volebních průzkumech výrazný náskok. Čím je Andrej Babiš pro voliče tak přitažlivý? To je otázka pro komentátora Českého rozhlasu Petra Nováčka.

"Protože přišel s novou nabídkou. Se zdánlivě novou, ale jinou, než zavedené politické strany, které mnohé voliče zklamaly. Poprvé se to projevilo v roce 2006, kdy si voliči našli náhradu ve Věcech veřejných, a pak v roce 2011, kdy vzniklo hnutí ANO, voliči v něm spatřili tu zářnou hvězdu. Hnutí ANO stojí celé na svém vůdci, ale to slovo říkám v dobrém. Bez Andreje Babiše by nebylo, a nebo by bylo zcela zanedbatelné co do vlivu. Andrej Babiš přivedl do politiky fenomén, který tu nikdy předtím nebyl. A fenomén Babiš je tak silný, že dokonce části voličů, kteří ho podpořili ve volbách, nevadí, že je trestně stíhaný, což je opravdu neobvyklé v politické nabídce u člověka, který by případně mohl být jmenován předsedou vlády."

Investigativní novinář: na Babišově místě bych do politiky nešel

Andrej Babiš pochází ze Slovenska. Část dětství strávil s rodiči ve Francii a ve Švýcarsku. Když vystudoval Vysokou školu ekonomickou, pracoval v podniku zahraničního obchodu a jako delegát strávil šest let v Maroku.

Po rozpadu federace žil v Praze, kde založil firmu Agrofert, kterou přeměnil v agrochemický holding, do něhož patří kolem 250 firem, včetně tisku. Je považován za druhého nejbohatšího Čecha. Firmy vlastnil do 3. února 2017, kdy je převedl do svěřenského fondu poté, co začal platit zákon o střetu zájmů, kterému se také přezdívalo Lex Babiš.

"Poptávka lidí je po miliardáři, který to tady zvládne," říká investigativní novinář Jaroslav Kmenta, který o Andreji Babišovi napsal knihu. "Za ním se táhne celá řada problémových věcí, jak z byznysu, tak z politiky, a takový člověk nemá v politice co dělat. On díky svému obrovskému vlivu a penězům sázel na to, že se jeho minulost nebude příliš rozebírat. Bohužel ho minulost dohání, a ještě ho dožene. Není to jenom o tom jednom trestním stíhání, které se teď řeší v souvislosti s Čapím hnízdem. Je tam celá řada problémových věcí. Já být na jeho místě, tak do té politiky nelezu."

V současné době se například na Slovensku řeší údajná Babišova spolupráce s StB.

Babiš obvinění odmítá a mluví o předvolebním útoku

Andrej Babiš jakákoliv obvinění odmítá, a v rozhovoru pro Český rozhlas označil kauzu kolem údajného zneužití evropské dotace do rekreačního areálu Čapí hnízdo za předvolební útok.

"Je to sprosťárna s tím trestním stíháním kvůli Čapímu hnízdu. Lidé přece tomu musí rozumět. Je to deset let stará kauza. Ať se každý jde podívat na Čapí hnízdo. Těch 50 miliónů si tam můžete nahmatat, je tam celkem 950 miliónů. Je to skvělý projekt, slouží to veřejnosti, přijde tam 40 tisíc lidí. A kde je těch 110 miliard, co Bakala vytáhl z OKD, Škoda Transport taky, a všichni kámoši pana premiéra?"

Andrej Babiš rozeslal do českých domácností předvolební dopis, jakousi smlouvu s občany, ve které slibuje, že nebude autoritářským vůdcem. Hnutí ANO chce, aby Česko zůstalo v jádru EU, nechce však zatím přijmout euro. Nesouhlasí s kvótami pro přijímání uprchlíků, je pro zavedení celostátního referenda, nadstandardy ve zdravotnictví, a další rozvoj elektronické evidence tržeb, kterou prosadil Andrej Babiš. Během jejího zavádění navštěvoval i české hospody.

"Když s ním hovoříte zblízka, tak je to nepochybně člověk, který má jisté charisma. Dovedu si představit, že když objížděl české a moravské obce, vstupoval do hospod a s lidmi si připil a popovídal, tak to mohl být pro mnohé životní zážitek. Jinak program hnutí ANO je naprosto vágní. Uspět může jenom v symbióze s tím, že hnutí má jasného lídra, který je pro lidi přitažlivý, tedy Babiše," říká komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček.

Andrej Babiš: rozpočet skončil v přebytku a dluh jsem snížil o 80 miliard

Popularitě Andreje Babiše nahrává i ekonomický růst, který je tažen spotřebou, a lidé se nebojí utrácet. V rozhovoru pro Český rozhlas poukázal na úspěchy, kterých jako ministr dosáhl.

"Já jsem snížil dluh o 80 miliard. Skončili jsme v Evropě druzí za Lucemburskem. Měli jsme přebytek rozpočtu, snížil jsem dluh a vybrali jsme obrovské množství daní a odvodů - 604 miliard za období naší vlády do konce července. Věci jako kontrolní hlášení, elektronická evidence tržeb, nová pravidla pro hazard, všechno to fungovalo. Proto se nám daří a proto si taky můžeme dovolit stále navyšovat platy."

Co se týče soukromého života, Andrej Babiš se letos v červenci oženil. Vzal si svoji dlouholetou partnerku Moniku, se kterou má dvě děti. Další dvě děti má se svojí první manželkou, spolužačkou z gymnázia.