EXPO 2020: Čeští vědci budou vyrábět vodu ze vzduchu

Vodu ze vzduchu se v Dubaji chystají vyrábět čeští vědci. Prototyp zařízení, které tento proces umožní, právě začínají stavět. A výsledkem by pak mohla být proměna pouště v oázu. Na projektu se podílí Fakulta strojní ČVUT, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov a Botanický ústav Akademie věd. Systém S.A.W.E.R. se skládá ze dvou systémů, jednoho na získávání vody z pouštního vzduchu a druhého pro kultivaci pouště v úrodnou půdu. Jakým způsobem chtějí vědci vodu ze vzduchu získávat, popisuje docent Tomáš Matuška z UCEEBu:

"Používáme podobný princip, jako se používá pro průmyslové odvlhčování, kdy desikant dokáže i z relativně suchého vzduchu dostat molekuly vody na svůj povrch a potom je s využitím tepla uvolnit zpátky do vzduchu."

Běžným chladičem lze podle vědců získat okolo 10 litrů vody za den, díky zařízení S.A.W.E.R. by to mohlo být daleko více:

"Měla by to být kompaktní jednotka, kontejner vysoký tři metry, který dokáže v prostředí pouště za den, i v tom nejhorším období, získat nějakých 100 litrů vody."

Vodu pak využívá speciální fotobioreaktor, ten vyvíjí botanický ústav. Díky němu by se ve vodě měly zadržet živiny. Zálivkový systém by pak byl umístěný asi 20 cm pod povrchem a kořeny pěstovaných rostlin, které by jinak v těchto podmínkách nevyrostly, by vodu získávaly přímo z potrubí. Tím se výrazně omezí ztráty vody vypařováním, uvádí ČVUT na svých webových stránkách. *Nedostatek vody je problém současný i budoucí EXPO začíná v říjnu 2020, jeho heslem je "Spojování myšlenek, vytváření budoucnosti". Voda byla jedním ze zásadních témat české účasti už na výstavě v Miláně. A i z ní generální komisař pro EXPO v Dubaji Jiří František Potužník vycházel: "Když jsme v Miláně dostali bronzovou cenu za architekturu a inovace, tak jsem si říkal, jak případně na příští výstavě EXPO inovace prezentovat tak, abychom neukazovali jednotlivé výsledky výzkumu českých vědců, ale abychom představili nějaký systém, který bude současně řešením nějakého světového problému. Napadlo mě zaměřit se na nejpalčivější problém současnosti a budoucnosti - nedostatek vody."

Český pavilon by se v Dubaji měl začít stavět v roce 2019, autoři systému S.A.W.E.R si už místo prohlédli. Organizátoři nabídli Česku možnost testovat během vývoje systému jeho části přímo na výstavišti a vysázet povolené rostliny v nedaleké školce.