Vláda má však dva posudky. Svůj návrh ceny jí sdělila i firma AGPI, která vepřín na pozemcích státu vlastní. Jak řekl místopředseda představenstva Jan Čech, firma si nechala vypracovat posudek, kolik peněz by stál nový vepřín.

"Návrh byl schválen s podmínkou, že budou navrženy zajímavé finanční i další podmínky toho převodu."

Odbory žádají pro zaměstnance odstupné

Jen pro představu, jedná se o areál, kde je ve 13 halách 13 tisíc prasat. Vepřín stál v Letech už za komunismu, od roku 1972. Firma AGPI ho koupila od okresního úřadu a před pár lety dala do poloviny hal nové technologie.

Odbory žádají pro zaměstnance odstupné ve výši dvouletého platu, pokud by vepřín vykoupil stát. Podle odborového svazu musí být finanční kompenzace součástí smlouvy o prodeji areálu.

Cena je zatím tajná

Cena je zatím tajná, firma ji nesdělila ani svým akcionářům. Podle informací serveru Aktuálně.cz by neměla přesáhnout 500 miliónů. Média v minulosti spekulovala i o miliardě. Ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) serveru řekl, že cena je mnohem nižší, než o které se spekulovalo:

"V tuto chvíli už nic zásadního nestojí v cestě tomu, aby vláda rozhodla, a někdy na přelomu srpna a září, nejpozději začátkem nového školního roku mohla být podepsaná kupní smlouva," řekl Herman.

Česká vláda se v romské strategii do roku 2020 zavázala, že vepřín z Let zmizí.

Samotné obce Lety by se případné zmizení vepřína přímo nedotklo. "Spíš nám to přijde jako škoda peněz daňových poplatníků, protože to ve finále zaplatíme všichni, to je na tom to negativní," řekla nezávislá místostarostka Miroslava Kuchtová.

O romském holocaustu se léta nemluvilo

Posun v jednání přivítalo Muzeum romské kultury, řekla jeho mluvčí Kristina Kohoutová:

"Pietní místo má být zachováno, aby byla zachována vzpomínka na masové vraždění etnik. Samozřejmě počítáme s tím, že vstoupíme do nějaké širší diskuze ohledně památníku, které by eventuálně na tom místě stál."

Památník, který připomíná, co se v táboře za války odehrávalo, sice stojí, ale o kus dál. V roce 1995 ho otevíral bývalý prezident Václav Havel a už tehdy se hovořilo o tom, že se situace s vepřínem musí vyřešit.

O romském holocaustu se dlouhá leta příliš nemluvilo. Přesné informace neměli sami Romové. Například aktivista Jozef Miker připouští, že i on se například o táboře v Letech u Písku dozvěděl až od rodiny své ženy.

"Tři čtvrtiny jejích předků v Letech u Písku zemřely. Z celé velké rodiny, která čítala několik desítek lidí, přežila matka a čtyři synové. Všichni ostatní tam umřeli."

Je tam památník, ale památku nemůžeme uctít, protože když fouká vítr, tak tam nikdo nevydrží, uvedl již dříve Jozef Miker.