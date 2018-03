Do stávky studentů se zapojila na 300 škol po celém Česku

Na rektorátu Univerzity Karlovy zasedala Rada vysokých škol, která studentské protesty drtivou většinou podpořila, řekl studentům pedagog z Přírodovědecké fakulty Jan Černý. Do výstražné stávky se zapojila většina vysokých škol v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, Českých Budějovicích a dalších univerzitních městech. Protestovali i studenti z několika desítek gymnázií a dalších středních škol.

"Především nám jde o to, aby prezident České republiky dodržoval ústavní zvyklosti. Za jednu z těchto ústavních zvyklostí považujeme, že bude jmenovat premiéra, který má šanci sestavit vládu, a který nebude trestně stíhanou osobou. Druhý požadavek je, aby vláda v demisi nekonala zásadní a personální kroky, aby nevyměňovala ředitele nemocnic, aby nevyměňovala ředitele GIBS," vysvětlil za organizátory Luboš Louženský.

Krátce před tím, než výstražná stávka začala, však premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) prohlásil, že ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína zprostí neprodleně výkonu služby. "Místo aby pomáhal rozkrývat trestnou činnosti policistů, tak ji zakrýval," řekl novinářům při odchodu z jednání bezpečnostního výboru. Poslancům řekl, že v Murína nemá důvěru. Poté, co Babiš na výboru citoval z dokumentu státních zástupců proti Murínovi, poslanci ODS Jana Černochová a Pavel Žáček a STAN Vít Rakušan opustili na protest jednání. Bývalý premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) pak řekl, že se Babiš snaží získat kontrolu nad bezpečnostními sbory včetně jejich generální inspekce.

Stávka studentů navázala na další protesty

Výstražná stávka studentů není prvním projevem nesouhlasu. Shromáždění se konalo už minulé pondělí na Václavském náměstí. Lidé tu protestovali proti zvolení poslance KSČM Zdeňka Ondráčka do čela komise pro dohled nad Generální inspekcí bezpečnostních sborů. Ten následně odstoupil. Další protest se konal ve středu, v době, kdy prezident Miloš Zeman na Hradě slavil svoji inauguraci a pořádal koncert pro své příznivce a podporovatele. Demonstrující poukazovali na to, že někteří politici útočí na nezávislá média a zejména Českou televizi (ČT).

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček řekl, že právo protestovat má každý. Také místopředseda hnutí ANO Richard Brabec uvedl, že studenti mají právo vyjádřit svůj názor, kroky vlády však hájil.

"Bylo by fajn, aby se nepřejímalo nějaké klišé o čistkách, které opravdu nejsou. Jsou to jednotliví lidé. Až se studenti dostanou do věku, kdy budou rozhodovat třeba na manažerských pozicích, tak věřím, že pak pochopí, že ve chvíli, kdy máte odpovědnost za nějaký resort, a máte tam lidi, kteří nevyhovují odborně nebo mají nějaké zásadní selhání, tak je chcete vyměnit."

V Praze část vysokoškoláků zamířila na náměstí Václava Havla u Národního divadla na krátký happening. Skoro plné bylo už půl hodiny před konáním akce. Protest má podle iniciátorů mimo jiné přispět ke vzniku studentského fóra, které bude aktivní i v budoucnu. Studenti podepisovali petici, kterou chtějí v pondělí odnést do Senátu. Senátory vyzývají, aby důrazně vystoupili proti nedodržování ústavních zvyklostí.