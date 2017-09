Do Prahy se sjely tenisové hvězdy. Laver Cup začíná...

Hráči se sešli s fanoušky už ve středu na Staroměstském náměstí. Jako první přijel Australan Rod Laver, žijící legenda, na jehož počest soutěž vznikla. Hráči přijeli týmovými vozy. Výběr světa červenými, a hráči měli stylově také červené kapesníčky. Z modrých aut vystoupili Evropané a v jednom z nich společně seděli Nadal, Federer a Tomáš Berdych. "Je to obrovský zážitek a doufám, že se nám podaří první ročník vyhrát," je odhodlaná česká jednička. Zakladatel soutěže Roger Federer ze Švýcarska řekl hned po pondělním příletu do Prahy, že nepřijel na exhibici, ale ve jménu Roda Lavera se bude hrát naplno.

Nedorazil del Potro

Výběr světa přišel o jednu ze svých hvězd. Do Prahy nepřijel charizmatický Argentinec Juan Martín del Potro, kterého v sestavě Johna McEnroea nahradil americký mladík Frances Tiafoe. "Nejsem po semifinále US Open natolik fit, abych mohl hrát, což se smutkem oznamuji. Potřebuji více času, aby se moje tělo dalo úplně dohromady. Bylo mi ctí, že jsem byl nominován, a věřím, že soutěž bude úspěšná," řekl Del Potro. Tiafoe v týmu doplní krajany Sama Querreyho, Jacka Socka a Johna Isnera, Australana Nicka Kyrgiose a Kanaďana Denise Shapovalova.

Tým Evropy, který vede Björn Borg, je po odstoupení Del Potra ještě větším favoritem. V jeho sestavě jsou Švýcar Roger Federer, Španěl Rafael Nadal, Rakušan Dominic Thiem, Němec Alexander Zverev, Chorvat Marin Čilič a Tomáš Berdych.

Borg: bodový systém může udělat turnaj hodně zajímavý

Vítěz premiérového ročníku tenisového Laver Cupu potřebuje získat třináct bodů. V souboji Evropy s výběrem zbytku světa je ve hře 24 bodů a pokud bude po devíti dvouhrách a třech čtyřhrách stav 12:12, o vítězi rozhodne dodatečná čtyřhra. Každý den jsou na programu tři dvouhry a jedna čtyřhra. Všechny zápasy se hrají na dva vítězné sety, ale místo třetí sady je na pořadu super tie-break. V pátek je za každý vyhraný zápas bod, v sobotu dva a nedělní duely jsou za tři body.

"Bodový systém to může udělat hodně zajímavé. Rád bych vyhrál před nedělí," řekl po příletu kapitán Evropy Björn Borg. Přání se ale Borgovi splnit nemůže, jelikož po dvou dnech v případě výher ve všech osmi zápasech může jeho tým získat maximálně 12 bodů. Oba týmy jsou složeny z šesti hráčů a podle pravidel každý z nich odehraje minimálně jednu a maximálně dvě dvouhry. Aspoň čtyři z šestice v každém týmu se musí zapojit do čtyřher.

Hrát se bude na netradiční černé

Premiérový ročník Laver Cupu se hraje na netradiční černé. "Připravili jsme nejčernější kurt, jaký kdy byl," řekl výkonný ředitel soutěže Steve Zacks. Černá barva dvorce se dvakrát testovala v Austrálii a jednou v Německu, aby pořadatelé měli jistotu, že na něm lze hrát pod světly. "Testovali to profesionální tenisté a také jsme pozvali televizní produkce, abychom se ujistili, že to bude vypadat perfektně v televizi," ukázal Zacks. Pro hráče má být jednou z výhod černé barvy, že budou dobře vidět bílé lajny. "Nejsem profesionální tenista, ale slyšel jsem to a líbí se jim to," uvedl Zacks. Černý kurt je nejspíš unikátní. Tenis zná nejčastěji cihlově oranžovou barvu díky antuce, zelenou trávu a betonové dvorce bývají nejčastěji do modra. V Madridu neuspěli s experimentem modré antuky, v Charlestonu mají antuku zelenou. Před deseti lety sehráli Nadal s Federerem exhibici na jednom z nejzvláštnějších kurtů. Ve španělské Palmě tvořila jednu polovinu antuka a druhou tráva.

Kapitán sedí stejně jako při Davis Cupu a Fed Cupu u dvorce a každý tým má za ním vytvořenou vlastní loži. "Všichni hráči tam budou moci být a povzbuzovat. Uvidíte nejen skvělé kapitány, jak sedí na kurtu, ale i spoluhráče," řekl Zacks.

Laver kraloval s dřevěnou raketou, změny v tenisu ale vítá

Přezdívalo se mu díky rychlému pohybu "Raketa" a tenista Rod Laver na dvorcích ve své éře vládl ještě raketou ze dřeva. Dnešní hráči to mají s většími a moderními rámy v mnohém snazší, ale legendární tenista, na jehož počest se v Praze koná první ročník Laver Cupu, změny ve hře ale vítá. Levou rukou hrající Laver je dosud jediným tenistou, kterému se podařilo dvakrát získat Grand Slam (1962 a 1969), tedy ovládnout v jedné sezoně všechny čtyři turnaje velké čtyřky. Laver si dvakrát zahrál i v bývalém Československu a hned po svém příletu se v úterý potkal s tehdejším sokem Janem Kodešem.

Po Laverovi už nese 17 let jméno centrální dvorec v areálu Melbourne Park, kde se hraje Australian Open, a nyní vznikl i Laver Cup. "Když jsem se to dozvěděl, tak jsem byl velice překvapený, ale je to pro mě velká čest," řekl Laver v Praze. Vítězný tým převezme v neděli vysoký pohár s velkými držadly, na kterém je mapa světa, nápis Laver Cup a budou na něm vyrytá jména vítězů. "Trofej je velká, klasická, nádherná a každý z hráčů na ní bude rád zvěčněn," mínil Laver.