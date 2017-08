Do Iráku zamíří další čeští vojáci i humanitární pomoc

Premiér z České republiky přijel do Iráku teprve podruhé. Naposledy tam byl Petr Nečas v roce 2011. V Bagdádu se Bohuslav Sobotka sešel se svým iráckým protějškem Hajdarem Abádím. Jednali o hospodářské spolupráci i o poválečné obnově Iráku, do které by se mohly zapojit i české firmy.

"Nabízíme i možnost účasti našich strojírenských firem při rekonstrukci a rozvoji iráckých rafinérií," připomněl Sobotka. Se svým iráckým protějškem mluvil i o bezpečnostní spolupráci. Upozornil, že Irák je v posledních dvou letech největším dovozcem zbraní z Česka. Jde hlavně o munici, samopaly či bitevníky L-159 ALCA.

Česko dalo na rozvojovou pomoc víc než 80 milionů korun

Kromě vojenské podpory se snaží Česko podle Sobotky pomáhat také v humanitární oblasti. Pomoc se soustřeďuje na podporu lidí, kteří se v důsledku bojů ocitli mimo domovy.

"Pomáháme dětem, pomáháme z hlediska vzdělávání, snažíme se zlepšit situaci těch lidí, kteří museli utéct před fanatiky z Islámského státu," řekl předseda české vlády. Zároveň přislíbil další peníze na humanitární a rozvojovou pomoc, na kterou v uplynulých letech v Iráku vynaložilo Česko více než 80 milionů korun.

"V uplynulých letech jsme vynaložili zhruba 4 miliony dolarů na humanitární a rozvojové projekty tady na území Iráku. V letošním roce se chystá Česká republika vynaložit zhruba 3 miliony dolarů na další humanitární projekty, ve kterých se budeme snažit pomoci zejména při návratu uprchlíků," upřesnil Sobotka.

Do Iráku se chystají další čeští vojáci

Na závěr dvoudenní návštěvy Iráku se premiér Bohuslav Sobotka setkal s českými vojáky na základně Balad severně od Bagdádu. Působí tam tým asi 30 českých leteckých poradců. Asistují iráckým technikům a pilotům, kteří v bojových letounech L-159 české výroby útočí na radikály z takzvaného Islámského státu. Řada z nich v poslední době byla ve městě Tall Afar, které irácké vládní síly označily za dobyté.

"Chci ještě jednou pogratulovat irácké vládě ke strategické porážce Daeš tady na území Iráku," řekl premiér Sobotka.

Čeští vojáci by se měli na výcviku na základě Balad podílet přinejmenším do konce prosince příštího roku. Náčelník generálního štábu Josef Bečvář potvrdil, že na podzim se k nim připojí odborníci z řad vojenské policie.

"Připravujeme jednotku vojenské policie, jednotku instruktorů. První část by měla přijet v říjnu. Dále vedeme rozhovory o tom, zda sem vyšleme na začátku příštího roku instruktory v oblasti chemického vojska," doplnil Bečvář. V Iráku už také působí pět instruktorů z řad české policie, kteří trénují irácké kolegy.