Do čela ministerstva spravedlnosti míří Jan Kněžínek

Na pondělí odpoledne svolala Malá mimořádnou tiskovou konferenci. Na ní vysvětlovala okolnosti týkající se svých diplomových prací, u kterých se objevilo podezření z plagiátorství. To Malá odmítla stejně jako možnost, že by na svou funkci rezignovala. Pak odjela na schůzi vedení hnutí ANO a záhy své rozhodnutí změnila a uvedla, že odstoupí:

"Tímto v žádném případě nepřiznávám jakoukoliv chybu, co se týká mých diplomových prací. Doufám, že už ta nechutná mediální kampaň skončí," řekla Malá.

Dvořáková: Malá reagovala špatně

Pochybnosti se objevily u obou diplomových prací Taťány Malé. Jednu, Mikroklimatické podmínky v chovu králíků, psala na Mendelově univerzitě. Druhou pak na Fakultě práva Panevropské vysoké školy v Bratislavě. Politoložka Vladimíra Dvořáková k působení Malé říká:

"Byla velmi loajální vůči panu premiérovi. Podle mého názoru na tu nešťastnou kauzu reagovala hodně špatně. Neuvědomovala si závažnost těchto věcí. Soud by asi plagiátorství nepotvrdil, nebylo to celé opsané, ale minimálně tam bylo výrazně neetické chování z hlediska práce s duševním vlastnictvím jiných lidí. A ministryně spravedlnosti to měla přiznat minimálně na počátku kauzy. Ona se to ale snažila bagatelizovat. Řekla bych, že by novináři nikdy nezkoumali její práce, pokud by ona několikrát poněkud nešťastně nevystoupila z hlediska nějakého právního stanoviska. Některé její výroky byly z pohledu člověka, který má vystudována práva, hodně drsné. No, a novináři se podívali na to, jak studovala, a tím se to začalo nabalovat. A navíc: právnická veřejnost i legislativní rada vláda neměla k této osobě velkou důvěru a nevnímala ji jako někoho, kdo právu rozumí."

Malá, Babiš, Kněžínek

Předseda ANO a premiér Andrej Babiš se rezignací Malé dostal do situace, kdy jen několik desítek hodin do hlasování o důvěře, neměla jeho vláda obsazená dvě místa ministrů. Babiš tak nejprve uvedl, že požádá prezidenta, aby vedením resortu pověřil přímo jeho. V čele ministerstva spravedlnosti by tak stanul trestně stíhaný člověk, což vyvolalo vlnu kritiky. Na post ministra spravedlnosti nakonec Babiš navrhl místopředsedu legislativní rady vlády Jana Kněžínka.