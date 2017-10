Devadesátka mladých Čechů získává zlatá ocenění vzdělávacího programu vévody z Edinburgu

"Základní smysl mezinárodní ceny vévody z Edinburgu je motivovat mladého člověka, aby na sobě pracoval, aby byl připravený na život, a na práci," uvedl ředitel české větve programu Tomáš Vokáč.

Program je určený pro mladé lidi od 14 do 24 let. Byl založen v roce 1956 manželem britské královny princem Filipem a v Česku působí od roku 1994. Nyní je do něj zapojeno přes 170 škol, dětských domovů a dalších institucí, které pracují s dětmi a mládeží.

Kvůli programu vystoupala na Elbrus a změnila povolání

Aby dosáhli na některou ze tří úrovní ocenění, musí jeho účastníci splnit vlastní cíl ve čtyřech oblastech - rozvoj talentu, sport, dobrovolnictví a dobrodružná expedice. Jednou z oceněných, které se to povedlo, je Kamila Otrubová.

"Poprvé jsem se s programem seznámila v Anglii. Přišla mi zajímavá myšlenka, že bych aktivity, které dělám normálně, někam směřovala. Že bych přestala hrát tenis jenom tak pro zábavu, ale začala hrát s nějakým konkrétním cílem. Myšlenka, že mě někdo někam vede, mi přišla tak skvělá, že jsem si řekla, proč bych to neudělala."

Na plnění úkolů pracovala rok a půl. Co se týče například oblasti dobrovolnictví, chodila na dětské oddělení do nemocnice. Původně se připravovala na studium práv v Anglii, ale právě tahle zkušenost jí změnila život, a nyní studuje medicínu. Naučila se německy, a co se týče dobrodružné expedice, rozhodla se vylézt na Elbrus, nejvyšší horu Kavkazu.

"Na Elbrus se mi podařilo vylézt. Neříkám, že to bylo jednoduché. Bylo to ještě těžší, než jsem myslela. Trénink trval rok a půl. Skládal se z běhání, lezení, plavání. Samotná expedice pak trvala pouhý týden, protože jsme na Elbrus dokázali vylézt velice rychle."

Podle Kamily Otrubové ji program naučil cílevědomosti.

V Česku se sešli absolventi programu z celého světa

Jak dodává předseda správní rady Jiří Zrůst, účastníci programu mají později výhodu i v práci. "Ti lidé fungují rychleji v týmu a jsou schopni jinak reagovat na stres. Hlavně mají jednu zásadní vlastnost, strašně se chtějí učit."

V zemích, kde má cena delší tradici než v České republice, znamená výhodu pro uchazeče o studium na univerzitách nebo při hledání práce. Před dvěma lety předávala zlatá ocenění českým účastníkům manželka prince Edwarda Sofie.

Česko letos hostí také setkání absolventů mezinárodního vzdělávacího programu z celého světa. Princ Edward v porotě hodnotí jejich projekty zaměřené na startupy i pomoc znevýhodněným.