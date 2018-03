Dárců krve je stále méně

Darovat svou krev může každý zdravý muž či žena ve věku 18 - 65 let, který váží nad 50 kilogramů. V úvahu se bere také aktuální zdravotní stav. Dárců ale ubývá. Důvody vysvětluje prezident Českého červeného kříže Marek Jukl.

"Počet dárců krve v nemocničních transplantačních zařízeních se dříve dlouhodobě pohyboval okolo 330 tisíc. Po vzniku plasmaferetických center pozorujeme pomalý, ale bohužel stálý pokles a to až na současných asi 250 tisíc dárců. Ročně se odebere v nemocnicích asi 410 tisíc odběrů krve a krevní plazmy se v nemocnicích i v plasmaferetických centrech odebere celkem 700 tisíc."

Dárců krve a plazmy ubývá samozřejmě i přirozeně tím, že dosáhnou věku 65 let. Někteří z dárců plazmy také přecházejí do zařízení, která jim zaplatí. Takto odebraná plazma často nezůstává v Česku, ale vyváží se do zahraničí. Potřeby pacientů v České republice se ale zatím daří pokrývat:

"Musíme zdůraznit, že zatím stačí. Říkal jsem, že počet dárců stále klesá, ale už i v současné době existují problémy, třeba v případě období chřipek nebo dovolených. Nedostatek krve nelze řešit dovozem. Důvody jsou různé, ale především není v podstatě odkud, protože každý stát chce být v tomto soběstačný. Nechci strašit, ale pokud by ten pokles pokračoval, tak se můžeme dostat do situace, že se konkrétním pacientům krve nebude dostávat."

Bezplatné dárcovství je bezpečnější

Právě proto by se podle prezidenta Českého červeného kříže mělo apelovat na bezplatné dárcovství. Tento postup se preferuje od konce 50.let a výrazně přispěl k menšímu počtu přenosů infekce darovanou krví.

"Odebraná krev dárce se testuje na čtyři infekce-HIV, hepatitida Ba C a syfilis. Na ostatní se netestuje. Pokud třeba dárce neodpoví pravdivě na otázku v dotazníku, tak toho příjemce může ohrozit, i když se to z jeho pohledu může zdát bezvýznamné. Když tam má třeba otázku, jestli měl přisáté klíště, tak odškrtne, že ne, i když jej měl. Tím může toho příjemce nakazit třeba boreliózou. Problém je také v tom, že i ty čtyři testované infekce vykazují tzv. imunologické okno, kdy ty testy ještě nemuseli být po nákaze pozitivní. Z toho důvodu se prosazuje bezplatné dárcovství. Statistiky dokazují, že mezi placenými dárci je mnohonásobně vyšší incidence zachycených infekcí a to samozřejmě nevíme, jak je to s těmi infekcemi, které se nesledují."

Bezplatné dárcovství vidí jako velmi důležité i Evropská unie, státy podle ní mají usilovat o bezplatnost odběru krve a krevních složek.