ČSSD je pro vstup do vlády s hnutím ANO Andreje Babiše

Předpokládal to i místopředseda ČSSD Martin Netolický: "Podle informací, které mám z regionů, očekávám pozitivní výsledek. Velmi pozitivní je především účast ze strany členů ČSSD, která přesahuje 60 procent. Z toho plyne, že zájem o referendum je značný. A předpokládám, že začnou definitivní politická jednání, která by měla vést ke jmenování vlády."

Podle informací, které se podařilo získat deníku Právo ještě před oficiálním vyhlášením výsledků referenda, bylo pro účast ve vládě téměř 60 procent hlasujících členů ČSSD, proti se vyslovilo 40 procent. Předseda strany Jan Hamáček oficiální výsledky oznámil v pátek odpoledne. Prohlásil, že ručí za správné sečtení hlasů:

"Ručí za to především ústřední sekretariát a potom jednotlivé volební komise místních organizací. Každý lístek je opatřen hologramem a lístky byly distribuovány centrálně. To znamená, že nebylo možné je nějak kopírovat nebo falšovat."

Na výsledek referenda čekal zejména designovaný premiér Andrej Babiš /ANO/. V neděli odpoledne navštíví prezidenta Miloše Zemana na zámku v Lánech a přinese mu návrhy na sestavení nové vlády. Sociální demokracie by v jeho kabinetu měla mít pět ministerských křesel. Ministerstvo vnitra by měl vést šéf ČSSD Jan Hamáček, resort práce a sociálních věcí Petr Krčál, zemědělství Miroslav Toman a kulturu Antonín Staněk. Šéfem diplomacie by se měl stát europoslanec Miroslav Poche, s tím ale nesouhlasí prezident Zeman. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček to již dříve zdůvodnil takto:

"Pan Poche výrazným způsobem podpořil migrační kvóty, a proto by jeho zaměření bylo v rozporu se zahraničně politickou orientací nové vlády."

Předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka chce o Pocheho nominaci s prezidentem dál jednat:

"V minulosti bylo několik případů, kdy prezident republiky měl jiný názor na případné nominanty do vlády nežli premiér nebo nominující strana. A vždy se tyto otázky podařilo vyřešit."

O podpoře vlády v pátek jednali i komunisté. Jejich ústřední výbor by měl o toleranci pro nový kabinet rozhodnout 30. června.