ČR odmítá kvůli případu Sáliha Muslima nařčení z podpory terorismu

"Česká republika zásadně odmítá jakákoliv nařčení z podpory mezinárodního terorismu. Rozhodnutím městského soudu ČR neporušila žádné své mezinárodně právní závazky včetně těch podle Evropské úmluvy pro vydávání. Extradiční řízení tímto soudním rozhodnutím nebylo ukončeno," uvedla Irena Valentová z tiskového odboru ministerstva zahraničí.

Soudce přijal Muslimův slib, že neopustí Evropskou unii a že se bude dostavovat k soudním jednáním. Turci nyní mohou do 40 dní od zadržení podat k českému ministerstvu spravedlnosti oficiální žádost o vydání. Ministerstvo zahraničí doplnilo, že pokud Turecko požádá o vydání, budou české orgány postupovat podle českého práva a Evropské úmluvy o vydávání.

Sálih Muslim je kritikem prezidenta Erdogana

Kdo je Sálih Muslim? Ankara ho před dvěma týdny zařadila na seznam nejhledanějších teroristů. Turci Muslima viní z napojení na kurdské separatisty v Turecku. Spojují ho například s bombovým útokem v Ankaře z března 2017.

Muslim byl do loňska spolupředsedou syrské kurdské Strany demokratické unie (PYD), která je syrskou odnoží v Turecku zakázané Kurdské strany pracujících PKK. Je kritikem prezidenta Erdogana. Proti zadržení Sáliha Muslima protestovaly kurdské organizace v řadě zemí, i před sídlem ministerstva vnitra v Praze.

Podle vedoucího Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha Břetislava Turečka nebyl kurdský politik nikdy aktivním bojovníkem.

"On byl řekněme ideologem, příslušníkem politického aparátu. To, že něco řekne Turecko, neznamená, že je to pravda. To musí posoudit justice. Ale největší otázka pro nás dneska je, zda můžeme zaručit, že takto vysoký opoziční činitel, řekněme dnes spojovaný s terorismem, může být v Turecku férově souzen, jestli důkazy budou zvažovány tak, jak jsme na to zvyklí, a podobně."

Sálih Muslim popřel, že by byl zapojen do teroristických útoků. Své propuštění v Česku považuje za rozhodnutí nezávislého soudu, který nepodléhá politickým tlakům. Poukázal na to, že v Evropě bez problémů pobývají i další lidé, které Turecko řadí na seznam nejhledanějších teroristů. Podle Muslimova právníka je nyní případ na začátku, jelikož začala běžet lhůta, v níž musí Turecko požádat o jeho vydání.

Turecký velvyslanec hovořil o možném zhoršení vzájemných vztahů

Před jednáním soudu turecký velvyslanec Ahmet Necati Bigali hovořil o možném zhoršení česko-tureckých vztahů.

"Uznáváme nezávislost českých soudů. Dodali jsme jim potřebné podklady. Nechceme soud ovlivňovat, ale turecká vláda i veřejnost tento případ velice podrobně sledují, a pokud soud tuto osobu osvobodí, podle mě to bude znamenat podporu terorismu, a nebude to dobré pro česko turecké vztahy."

V poslední době zasáhly do česko - tureckých vztahů, například kauza odsouzení dvou českých občanů či udělení Ceny Václava Havla za lidská práva Muratu Arslanovi právníkovi a bývalému zpravodaji tureckého ústavního soudu.