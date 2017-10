Charita ČR byla v Kambodžii oceněna rytířským řádem

"Královský řád Sahametrei se uděluje v několika stupních. My jsme dostali řád třetího stupně. Ten se uděluje cizincům, zejména diplomatům, za významné služby kambodžskému králi nebo kambodžskému lidu. Řád jsme převzali z rukou místopředsedy kambodžské vlády Bin Chhina za přítomnosti ministra zdravotnictví Mam Bun Henga. Bylo to u příležitosti oslav 20. výročí založení charitní oční kliniky v Takeu (Caritas Takeo Eye Hospital), kterou podporujeme," uvedla k převzetí řádu Veronika Nožinová z Charity ČR.

V oblasti provincie Takeo žije téměř 850 tisíc lidí, z toho každý šestý pod hranicí chudoby. Podle statistik nemají čtyři z pěti místních obyvatel dostatečný přístup ke zdravotní péči. Zároveň jsou téměř čtyři procenta populace zasažena slepotou způsobenou hlavně šedým zákalem a infekčními chorobami. Charita ČR proto školí místní zdravotníky, shromažďuje prostředky na nákup zdravotnických přístrojů a také šíří osvětu v oblasti péče o zrak.

"Věřím, že pocta, které se nám dostalo, nám pomůže v dalším šíření naší práce. Zejména v péči o zrak. A že se nám tím otevřou dveře třeba do dalších úřadů, k politikům, k veřejným činitelům. Vlastně už během ceremoniálu zazněl z úst ministra zdravotnictví jakýsi příslib podpory oftalmologie. Jak to bude konkrétně vypadat, samozřejmě nevíme, ale bude to v našem dalším jednání s příslušnými ministerstvy nebo úřady," doplňuje Veronika Nožinová.

Charita Česká republika působí v Kambodži od roku 2010. Podle kambodžského královského dvora ošetřili místní lékaři, díky české charitě, přes třináct tisíc pacientů a provedli téměř deset tisíc operací.