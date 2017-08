Mezinárodní biologická olympiáda vznikla před 28 lety v Československu, kde se konal i její první ročník. V současnosti je Česko sídlem světového koordinačního centra této prestižní přírodovědecké soutěže.

Úspěch českého týmu je mimořádný, protože v předchozích letech v soutěži dominovali studenti z asijských zemí, především z Číny, Singapuru, Tchajwanu a Jižní Koreje. Podle zástupců Přírodovědecké fakulty je to něco podobného, jako kdyby Čech získal medaili například v ping-pongu.

Češi získali zlato v konkurenci 250 studentů

Mladé biology doprovázeli pracovníci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jaká je jejich úloha? To je otázka pro odbornou asistentku Lenku Libusovou.

"My překládáme všechny úlohy do češtiny. Musíme být samozřejmě schopni komunikovat anglicky, a zároveň se musíme ve všem vyznat po té vědecké stránce. Proto jsme z Přírodovědecké fakulty, abychom byli schopni obě tyto části kombinovat."

Letos byla veliká konkurence. Kolik se sešlo středoškoláků a z kolika zemí světa?

"Bylo to téměř 250 studentů ze 70 zemí světa. To číslo každoročně narůstá. Letos už byl 28. ročník."

Čeští studenti slavili úspěch. Získali zlatou, stříbrné a bronzovou medaili. Kolik studentů z Česka se zúčastnilo?

"Tým se skládá vždycky ze čtyř studentů a potom z dvou až čtyř lidí, kteří je doprovází. To znamená, že všichni naši studenti získali medaili."

Zlato získala Kateřina Kubíková. Obsadila páté místo. Jak vlastně odpovídá páté místo zlaté medaili? Jaký je tam systém?

"Systém je takový, že prvních deset procent soutěžících obdrží zlatou medaili, následujících 20 procent stříbrnou a 30 procent medaili bronzovou. Získání zlaté medaile je pro nás nevídaným úspěchem. Poslední zlatá medaile, kterou přivezla česká delegace, byla z roku 1998. V té obrovské konkurenci zvláště asijských zemí, velmi málo evropských zemí dosáhne na jakoukoliv zlatou medaili. A toto navíc není zlatá medaile, která by byla třeba až dvacátá, ale Kateřina byla pátá, což považuji za nevídaný úspěch."

Čím si vysvětlujete úspěch asijských studentů v takové míře?

"Je to asi kombinací jejich píle, nasazení. Určitě je to dáno i jejich specializací od útlého věku. Začínají se specializovat už na začátku školní docházky na jeden obor. Myslím si, že je to někdy i jejich nevýhodou, protože jim potom schází kreativní myšlení a širší rozhled."

Jaké byly úkoly? Co museli čeští studenti zvládnout?

"Jedna část je teoretická. To jsou dva velké tříhodinové teoretické testy, kdy museli zodpovědět dvakrát sto otázek. Pak je část praktická. Tentokrát byly tři praktické úlohy. Jedna byla zaměřena na rostliny, vytváření mikroskopických preparátů z rostlin. Další byla zaměřená na hmyz. Studenti museli pitvat larvu mouchy. To byla asi technicky nejobtížnější úloha a našim studentům šla velmi dobře. A potom byla jedna úloha biochemická. Ta obtížnost byla skutečně vysoká."

Cíl Kateřiny Kubíkové? Věda nebo učení

Kateřina Kubíková z pražského Gymnázia Botičská za sebou nechala všichny Tchajwance a Korejce, což se studentovi z evropské země v posledních dvaceti letech podařilo jen zcela výjimečně. Co pro ni bylo nejtěžší?

"Pro mě osobně byla nejtěžší asi biochemie. Přemýšlím, jak to říct jednoduše. Zkoumali jsme krevní vzorky od tří různých pacientů, a zjišťovali, jak moc účinný konkrétní enzym tito pacienti mají."

Byla to vaše první olympiáda, které jste se zúčastnila, nebo už jich bylo víc?

"Už loni jsem se zúčastnila Mezinárodní biologické olympiády ve Vietnamu. Přivezla jsem stříbrnou medaili."

Máte představu o svém budoucím působení, nějaký sen?

"Buď bych chtěla dělat vědu, nebo by mě lákalo učit na střední škole."