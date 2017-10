Cesta k volební urně v Africe? Celý den a 800 kilometrů!

"Vzhledem k tomu, že jsem věděla, že budu v termínu voleb tady, tak jsem se naštěstí dostatečně brzy informovala o způsobu volby v zahraničí. Vzhledem k tomu, že se voleb nelze zúčastnit korespondenčně, ani žádnou jinou cestou, tak člověk musí osobně na zastupitelský úřad. Tady v Africe je to o to komplikovanější, že počet zastupitelských úřadů je poměrně nízký. V celé subsaharské Africe je jenom sedm ambasád, kde je možné k volbám jít. Spádová ambasáda pro Niger je v Nigérii v Abuji. Spadá pod ni devět dalších zemí v západní Africe. Já jsem měla volbu jet buď do Senegalu do Dakaru nebo do Ghany. Ale Abuja je relativně nejblíže, i když cesta, jak se ukázalo, je komplikovaná. Vzdálenost je 800 kilometrů, ale bohužel se tam z bezpečnostních důvodů nedá jet autem. Proto budu muset letět. A vzhledem k tomu, že je málo přímých letů, tak letím přes Togo. Je to cesta na celý den. Velká oběť pro volby."

Cítila jste účast ve volbách jako svoji občanskou povinnost, když jste se rozhodovala pro takto dlouhou cestu?

"Částečně ano, a částečně už je to jakási tradice, protože to nejsou první volby, kvůli kterým absolvuji cestu. Už jsem to nahlásila dopředu svému zaměstnavateli. Dění v české politice podrobně sleduji, a mrzelo by mě, kdybych k těm volbám nemohla jít."

Pojedou s vámi k volbám také další čeští krajané, které tam třeba znáte?

"Vím o paní, která bude pracovat pro jednu z organizací OSN. Ale ta je, pokud se nemýlím, teprve na cestě do Nigeru. Ale vzhledem k tomu, že velvyslanectví ČR v Nigérii je spádové pro 9 dalších zemí, kromě Nigeru tam spadá Benin, Čad, Středoafrická republika, Gabon, Kamerun, Kongo a několik dalších zemí, tak si myslím, že pokud jsou v těchto zemích čeští krajané, kteří se rozhodnou volit, tak je tam potkám."

Stejně jako Soňa Jarošová to mají daleko k volebním urnám například krajané v Austrálii, Spojených státech a Kanadě, v Brazílii či Argentině. Tady kvůli časovému posunu volby začínají už ve čtvrtek. Ve zbytku světa se bude hlasovat stejně jako v Česku, a to na 109 místech. Většinou na českých velvyslanectvích nebo také tam, kde působí v misích čeští vojáci. Jedním z volebních míst je tak vojenská základna Balad v Iráku.

Češi v zahraničí volí do Středočeského kraje

Hlasy za zahraničí se započítávají do volebního obvodu, který určuje losem Státní volební komise. Češi v cizině si letos budou podobně jako před čtyřmi lety vybírat ze středočeských kandidátů. Při sněmovních volbách v roce 2013 bylo do voličských seznamů předem zapsáno na 8000 krajanů, nakonec ale mohlo díky voličským průkazům v cizině hlasovat 14.132 lidí. Svého práva z nich ale využilo 10.571 voličů, což odpovídá počtu obyvatel menšího města.

Nejvíce voličů se letos registrovalo na velvyslanectví v Londýně, kde mají na seznamu více než 800 lidí. V Bruselu se přihlásilo více než 700 voličů. Třetí nejvyšší počet ohlásila ambasáda v Paříži, kde se zapsalo přes 400 Čechů. Nejméně voličů, tedy do deseti, se registrovalo na ambasádách v Maroku, Ghaně a Moldavsku.

Počet Čechů, kteří vybírají poslance v cizině, roste. Zatím volili čtyřikrát. Při premiéře před 15 lety přišlo hlasovat zhruba 3800 lidí, v roce 2006 jich bylo kolem 6700, o čtyři roky později 8222. K předčasným sněmovním volbám před čtyřmi lety se dostavilo na ambasády 10.571 voličů.