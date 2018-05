Český Národní tým kuchařů a cukrářů vyhrál prestižní soutěž v Singapuru

Kuchaře tu při práci mohou sledovat i návštěvníci muzea. Jak uvedl kapitán Národního týmu a úřadující Kuchař roku Jan Horký, mají tak šanci soutěžní menu ochutnávat.

"Než jedeme na takovou velkou soutěž, tak máme tréninky, které jsou volně přístupné i pro veřejnost. Je pro nás důležité, co nám řeknou hosté. Dny, kdy máme tréninky, uvádíme na našich internetových stránkách. A lidé si mohou menu ochutnat, než s ním na soutěž jedeme."

Jan Horký porazil spolu s českým týmem několik stovek kuchařů z celého světa. A jaké bylo finálové menu?

"Naše finálové menu bylo ze surovin, které nám zadaly pořádající země. Byla to černá skříňka, a my nevěděli, co tam bude. Na předkrm jsme měli marinovaného lososa, dále pečeného lososa s mušlovou omáčkou. Hlavní chod byla hovězí kýta s takovými jakoby bramborovými škubánky. Tam jsme trošku zapojili českou kuchyni. Co se týče dezertu, pořadatel nám zadal suroviny maracuja, banán a jahodová zmrzlina."

Národní tým kuchařů a cukrářů na soutěž doprovázel zapálený kuchař samouk hudebník Ondřej Gregor Brzobohatý, který umění sladit chutě přirovnává ke skládání hudby.

Vrcholem kuchařů je stejně jako ve sportu olympiáda

Příprava na soutěž není vůbec jednoduchá. I kuchaři mají stejně jako sportovci svoji olympiádu a Světové poháry. V roce 2016 přivezli z Erfurtu dva bronzy. Momentálně se soustředí na olympiádu 2020.

"Vrcholem je olympiáda, která je jednou za čtyři roky. Mezi tím jsou Světové poháry a Mistrovství světa. S národním týmem se scházíme a trénujeme, vaříme, ochutnáváme jídla. Říkáme si, co bychom udělali líp. Sestavujeme menu, se kterým pak jedeme reprezentovat republiku. Potom na této soutěži vyberou tři nejlepší týmy za menu, které předvedou, a ve finále vaříme ze surovin, o kterých do poslední chvíle netušíme, jaké budou," uvedl rodák z Českých Budějovic Jan Horký.

Vařil pro prezidenty Miloše Zemana a Baracka Obamu. Šéfoval například restauraci v pražském Obecním domě. Dnes pracuje ve společnosti, která si klade za cíl měnit závodní jídelny v příjemné restaurace s kvalitním jídlem a zaměřuje se i na kvalitu školního nebo nemocničního stravování. Některé recepty má tak rád, že si je nechal vytetovat na ruce.

Členové vítězného týmu vedou v Národním zemědělském muzeu v Praze i kurzy vaření pro veřejnost. V Muzeu se pořádá čtyři až pět kurzů měsíčně. Většinou jsou zaměřené na českou národní kuchyni. Ty podzimní připomenou 100. výročí založení muzea a představí recepty, které se vařily za první republiky. Kurzy vaření muzeum nabízí teprve od loňska, a je o ně velký zájem. Zábavnou formou inspirují návštěvníky k zájmu o historii zemědělství a řemesla. Zastávají tu názor, že zemědělství je vše mezi zemí a talířem.