Česko pomáhá rozšiřovat obytné buňky v syrském uprchlickém táboře

Pokusy přesídlit syrské a irácké rodiny do České republiky skončily v minulosti nezdarem. Část rodin se vrátila se do Iráku, část odešla do Německa. Česká pomoc se proto soustřeďuje přímo do oblasti krize. Například jen za letošek pomohla Česká republika zlepšit podmínky třiceti tisícům syrských běženců. V uprchlickém táboře v Jordánsku pomáhá například s rozšiřováním ubytovacích buněk.