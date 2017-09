Českému rumu hrozí další pohroma

Výsledky výzkumu se bude zabývat Evropská komise, která by mohla potravinářskou přísadu zakázat.

Ministr zemědělství Marian Jurečka z KDU-ČSL chce, aby se čeští odborníci s výzkumem seznámili. Nevylučuje, že by pak Česko mohlo požádat o výjimku, zdůraznil ale, že zdraví lidí je na prvním místě.

"Byl bych rád, aby se naši experti mohli jít podívat na postup toho zkoumání a metodiky. Samozřejmě nechci ohrožovat zdraví spotřebitele. Je však důležité neposuzovat látku jako samotnou, ale zaměřit se na množství, které je v tom rumu a kolik člověk té látky do sebe může dostat při konzumaci, a zdali v této koncentraci je látka pro lidské zdraví nebezpečná."

Také rektor Vysoké školy chemicko-technologické Karel Melzoch říká, že vždy záleží na množství, jaké se do těla dostane.

"Pokud některá látka byla označena jako rakovinotvorná, je to zvednutý prst, je třeba jí věnovat pozornost, ale pak záleží na reálném množství, které může konzument pozřít."

Rumovou tresť by nebylo čím zastoupit

Co to vlastně je rumové aroma? Chemický název zní mravenčan etylnatý, a používá se už od 30. let 19. století. Jak řekl výkonný ředitel Unie výrobců a dovozců lihovin Jaroslav Burkart, rumovou tresť by nebylo čím zastoupit.

"Zajímavostí je, že ta studie neobsahuje žádný negativní závěr, spíše došlo k tomu, že nebylo doloženo, že ta látka je zdravotně nezávadná. Řekl bych, že zvítězil administrativní postup nad zdravým rozumem. Rumové aroma tady máme už 150 let, a nikdy nebylo prokázáno, že by mělo nějaké škodlivé účinky."

Že se nejedná o malý problém, dokazuje objem prodaného Tuzemáku. Ročně je to 12 miliónů litrů.

"To je zhruba pětina až čtvrtina objemu prodejů v České republice. Pokud by, nechci spekulovat, k tomu došlo, tak by to pro nás znamenalo velké problémy," dodal Jaroslav Burkart.

Tuzemák už přišel v názvu o rum

Brusel v případě Tuzemáku zasáhl už dříve. Musel ze svého názvu vypustit označení rum. Pravý rum se podle EU vyrábí výhradně z cukrové třtiny. Česká verze se vyrábí přidáním rumové esence do zředěného lihu a ten se vyrábí většinou z bramborového škrobu.

Konzumenty změna názvu tehdy rozladila a likérky se s tím vyrovnaly tak, že místo rumu tuzemského, zůstalo v různých variantách slovo Tuzemák. Tenhle tradiční český alkoholický nápoj se ve střední Evropě vyrábí už od 19. století. Nic mu na popularitě neubralo ani století 20. A tím, co láká, je právě rumové aroma.