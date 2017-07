"Ty výsledky jsou dnes nad očekávání dobré. Za první pololetí máme u silničních vozidel nárůst přes pět procent. A podle čísel, která máme k dispozici, to vypadá, že takto silný trend udržíme do konce roku. A to se samozřejmě odráží i na našem průmyslu."

Když je český automobilový průmysl v dobré kondici, znamená to dobrou zprávu i pro pracovníky automobilového průmyslu? Nakolik rostou mzdy v tomto odvětví?

"Mzdy rostou stabilně. Průměrná mzda v české ekonomice byla necelých 28 tisíc korun. Pokud se ale podíváme na průměrnou mzdu v automobilovém průmyslu, tak ta byla zhruba 35 tisíc korun. Vidíte, že tam je zhruba 25 procent rozdílu ve prospěch automobilového průmyslu. A ten trend je dlouhodobý. Vnímáme to tak, že automobilový průmysl opravdu posiluje českou ekonomiku nejen svými výsledky, ale i zaměstnaností. Přímo ve firmách máme zhruba 118 tisíc pracovníků a celkově autoprůmysl zaměstnává na 150 tisíc lidí. A nárůst i v počtech je setrvalý, meziročně to bylo necelých pět procent lidí."

Mluvili jsme o mzdách a věc, která s tím souvisí, je nedostatek pracovních sil. Hodně se o tom hovoří. Můžete za automobilový průmysl potvrdit, že skutečně je nedostatek pracovních sil na českém pracovním trhu tak velký? A vy byste byli pro otevření pracovního trhu pro cizince?

"Máte pravdu, nedostatek pracovních sil pociťuje valná většina našich firem. Máme dokonce zprávy od řady firem, že musí odmítat zakázky. To znamená, že tu jasně dochází k poškozování našich firem a poškozování možností růstu celé naší ekonomiky. Čili v tomto směru je potřeba něco dělat. Český autoprůmysl dlouhodobě usiluje o posilování technického vzdělávání, a to od základních přes střední školy, a zaměření na technické a IT vzdělávání na vysokých školách. Myslíme si, že tam je dlouhodobě největší potenciál a že by Česká republika měla lákat zejména studenty, aby u nás studovali a následně měli zájem u nás zůstat a posílit naše firmy."

Chci se právě zeptat na budoucnost. Nehrozí do budoucna opačný efekt, že by se výroba mohla posouvat do "levnějších" zemí v rámci Evropy, například do Rumunska nebo do Bulharska, nebo i mimo Evropskou unii nebo celou Evropu?

"Já tam tento trend v současné době nevidím. Myslím, že Česká republika má šanci velmi dobře profitovat z toho, jak je geograficky umístěna. Zásadní riziko tam určitě nevidím."