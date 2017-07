Ministerstvo zahraničí uvedlo, že do nemocnice v Káhiře míří soudní lékař, který provede ohledání těla a rozhodne, zda bude provedena pitva v Egyptě. Následně zahájí čeští diplomaté v místě potřebné kroky k repatriaci těla. Podle ministra zdravotnictví ani veškerá snaha lékařů nestačila, a pacientka svůj boj o život prohrála.

„Je mi moc líto, že naše občanka nakonec v Káhiře podlehla svým zraněním. Je strašné, když se člověk z dovolené nevrátí k rodině. Chtěl bych vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým," dodal ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.

Zraněná Češka byla od středy ve stavu klinické smrti

Šestatřicetiletá Lenka byla zraněna 14. července ve středisku Hurgadě. Mladý Egypťan tam zabil dvě Němky a několik dalších žen pobodal. Šestatřicetiletou Češku zasáhl do nohy a do zad. Její stav byl relativně dobrý, a uvažovalo se, že bude brzy převezena domů. Pak se však její stav prudce zhoršil.

Do Káhiry zamířili čeští lékaři a vojenský speciál, který byl připraven pro případnou přepravu zraněné ženy. Její zdravotní stav to však nedovolil. Výsledky CT vyšetření ukázaly, že do mozku zraněné ženy neproudí prakticky žádná krev. To znamená, že byla ve stavu klinické smrti. Smutnou zprávu potvrdil ředitel pražské záchranné služby Petr Kolouch, který celý průběh vyšetření v Egyptě sledoval. V následném prohlášení uvedl, že pacientku udržují při životě jen přístroje, a z medicínského hlediska není naděje na zlepšení. "Přes veškerou možnou léčbu její tělo nezvládlo boj se zraněními," dodal Kolouch.



Multiorgánové selhání - zaútočí i v době, kdy se zdá, že je pacient v pořádku

Ředitel pražské záchranné služby Petr Kolouch hovoří o multiorgánovém selhání. Uvedl, že v celém průběhu léčby a podle dostupné dokumentace a informací od vedoucích lékařů nebylo nalezeno žádné pochybení. Multiorgánové selhání může nastat i po delší době, kdy se už zdá, že pacient vše zvládl. Český tisk spekuluje, že příčinou mohla být infekce, které jsou ve všech nemocnicích, nebo vlastní imunitní systém, který se nedokázal vyrovnat se zraněními. S Češkou byla v Káhiře i její rodina, syn a partner, kteří se vrátili do Česka ve středu večer leteckým speciálem. Starali se o ně vojenští lékaři a po návrtau měli možnost využít služeb psychologa.

Česká diplomacie se na egyptskou stranu obrátila s nótou, v níž požaduje urychlené objasnění okolností útoku. Šestatřicetiletá Lenka je čtvrtou českou civilní obětí terorismu ve světě v posledních letech. V červenci 2005 zemřel při teroristickém útoku v egyptském letovisku Šarm aš-Šajch třiadvacetiletý student z Ústí nad Labem, který pracoval jako delegát cestovní kanceláře. O tři roky později zahynul po pumovém útoku na hotel Marriott v pákistánském Islámábádu tehdejší český velvyslanec Ivo Žďárek. Loni zemřela při útoku na vánoční trh v Berlíně zemřela Naďa Čižmárová, která dlouhodobě žila a pracovala v Německu. Do lidí na vánočním trhu vjel nákladní vůz.