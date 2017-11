Česká věž mezi věžemi jeruzalémskými

Nová věž v Jeruzalémě stojí v areálu Hansen Hause, bývalého leprosária založeného Moravskými bratry. Stojí za ní spolupráce českých a izraelských institucí. Mimo jiné i Českého centra v Tel Avivu a jeho ředitele Lukáše Přibyla, kterého jsem se na věž ptala jen několik dní před jejím plánovaným otevřením.

Proč vůbec Češi staví v Izraeli rozhlednu? A není stavění rozhleden a věží jen česká obsese?

"Je to česká obsese, ale stejně tak i izraelská. Když se podíváte na archeologické vykopávky, tak po celém Izraeli najdete velmi často pozůstatky věží. I siluetu Jeruzaléma tvoří celá řada věží nebo minaretů. Věž je tedy něco, co k Izraeli patří a stavíme ji jako vyjádření nadstandardně dobrých česko-izraelských vztahů. Snažíme se ukázat Izraelcům něco zajímavého, proto ten organický dřevěný tvar v kamenném městě. Ro by vám ale lépe vysvětlil Martin Rajniš, který je géniem celého projektu."

O samotné věži jste hovořil jako o symbolu...

"Ta věž je něco jako maják. Areál Hansen Hausu, kde věž bude stát je centrem pro mladé umění, technologie, vzdělání atd. Je to v naprosto fantastické části města, nedaleko rezidencí prezidenta a premiéra, naproti největšímu divadlu ve městě. Věž má přitahovat lidi do centra a pod ní se mají odehrávat česko-izraelské kulturní výměny, vzdělávací projekty apod. Teď se například připravuje akce, kdy by se na věž měl promítat videomapping. Dá se nasvítit zevnitř i zvenku, dá se používat jako platforma pro dýdžeje...Je to místo, které bude žít vedle v noci. A právě česká dřevěná věž mezi jeruzalémskými kamennými je symbolem vztahů mezi oběma státy."

Slavnostního otevření věže se zúčastní i český ministr kultury Daniel Herman, který je právě na návštěvě Izraele. Umělecké dílo je podle jeho resortu největší kulturní akcí od obnovení diplomatických vztahů s Izraelem v roce 1990.