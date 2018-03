Česká hymna bude zřejmě delší a sebevědomější

Čeští sportovci by si na stupních vítězů mohli slavnostní chvíle vychutnávat déle. Uvažuje se totiž o tom, že by se pro podobné příležitosti prodloužila nahrávka české hymny. Hymna pro ceremoniální účely trvá totiž jen 45 sekund. Vzhledem k délce skladeb ostatních zemí, by byla nejlepší délka kolem 80 sekund. Případně by mohla mít dvě sloky.