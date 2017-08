Pro spotřebitele to může znamenat zdražení hypoték a úvěrů, naproti tomu lepší zhodnocení například penzijních účtů. Centrální banka chce přibrzdit inflaci, která nyní mírně překračuje dvouprocentní cíl ČNB.

Jsou i další důvody, řekl guvernér centrální banky Jiří Rusnok: "U nás, na rozdíl od eurozóny, reálně a velmi viditelně rostou mzdy. Máme nejrychlejší růst cen v oblasti nemovitostí. To také nemůžeme pominout, byť je to do jisté míry vedlejší záležitost."

Jiří Rusnok nevyloučil další zvyšování úroků. Záležet ale bude na vývoji ekonomiky.

Úroky zatím zvedly jen centrální banky v USA a Kanadě

Česká národní banka je první centrální bankou v Evropské unii, která se během současného hospodářského cyklu zvýšila úrokové sazby. Zatím měnové šrouby utáhly jen americká a kanadská centrální banka, uvedl hlavní ekonom Cyrrus Lukáš Kovanda. Dodal, že ČNB budou v dohledné době následovat centrální banky dalších evropských zemí, včetně Evropské centrální banky, která by podle něj měla k podobnému kroku přistoupit ve druhé polovině příštího roku.

Podle hlavního ekonoma ING Jakuba Seidlera je postupný růst sazeb v současné situaci již žádoucí. Ekonomický růst je příznivý a v některých ohledech lze v ekonomice už pozorovat známky přehřívání.

Dražší hypotéky, lepší úročení vkladů

Co zvýšení sazeb reálně znamená?

"Dobrá zpráva pro domácnosti je, že by mělo dojít ke zvýšení úrokových sazeb na spořicích účtech, nezanedbatelnou částí úspor jsou dnes také penzijní účty. Mělo by také dojít postupně ke zvýšení výnosů nebo zhodnocování penzijních účtů," uvedl Jiří Witzany, profesor na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze.

Nyní jsou úroky na účtech vzhledem k inflaci tak nízké, že peníze uložené v bance nevydělávají, ale naopak ztrácejí hodnotu. Přijdou však i negativní dopady, a to v podobě zvýšení sazeb u půjček a hypoték. Na to upozorňuje ekonom Komerční banky Viktor Zeisel.

„Určitě vzrostou časem úroky na hypotékách, můžou růst úroky i u dalších půjček, ačkoli tam to nebude tak výrazné a tak rychlé."

Koruna v první reakci na krok ČNB rychle posílila pod hranici 26 Kč/EUR. V dalších hodinách se ale kurz vrátil nad 26 korun za euro.

Centrální banka zároveň v nové prognóze zlepšila odhad růstu české ekonomiky v letošním roce na 3,6 procenta a pro příští rok na 3,2 procenta.