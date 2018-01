Češi v zahraničí volí prezidenta na 109 místech

Například ve Spojených státech odevzdávají Češi ve volbách kolem tisícovky hlasů. Českého prezidenta tu volí na čtyřech místech, v Los Angeles, New Yorku, Washingtonu D.C. a Chicagu. Jak uvedl generální konzul v Chicagu Bořek Lizec, zahraniční Češi si možnosti zúčastnit se voleb váží.

"Samozřejmě se také přimlouvají za další ulehčení účasti ve volbách. Když sem přijedou představitelé z České republiky, tak jeden z prvních pravidelných dotazů zní, zda se umožní korespondenční volba. Pod nás spadá 11 států amerického středozápadu, vzdálenosti jsou obrovské, a nároky na cestu k volbám jsou téměř prohibitivní."

Díval jste se ve volebním seznamu, kdo k vám přijede z nejvíce vzdáleného místa?

"Nedíval jsem se, ale vím, že v posledních parlamentních volbách přiletěla ředitelka Českého a Slovenského centra z Minnesoty. Přijela z letiště, odvolila, pak se rychle omluvila a pospíchala zpět, aby stihla zpáteční let. Setkal jsem se i s občanem, který jel bez přestávky autem mnoho hodin z Jižní Dakoty, a pak zase zpět. To jsou obětavé případy, ale spíše výjimky. Abychom občanům v těchto státech nabídli účast ve volbách, tak tam by ta korespondenční volba byla cestou."

Kolik máte zapsaných voličů v seznamech?

"Aktuálně máme zapsáno přes 230 voličů. Já si pro sebe říkám, že je to relativně nízké číslo, letos jsme třeba vydali 450 cestovních pasů. Americký středozápad byl tradiční destinací pro naše krajany už zhruba od roku 1850. Ta vlna, kdy Chicago bylo zřejmě druhým největším městem po Praze, tady samozřejmě zůstává, ale nemají už české občanství. Tito krajané se dodnes sdružují ve spolcích, jsou s námi v kontaktu, mají silné národní cítění, poslouchají Český rozhlas zahraniční vysílání, čtou si zprávy, a ptají se mě na politický vývoj. Věřím, že by řada z nich volit chtěla, ale bohužel nemají české občanství, proto volit nemůžou."

Je zapsaných více voličů než při minulé volbě nebo je to zhruba stejné?

"Počet lidí stoupá. Samozřejmě někteří voliči ubývají. Emigrační generace z roku 1948, která měla velký zájem se voleb účastnit, bohužel pomalu odchází. Ale celkově je nárůst stálý. I při těchto volbách."

Jak lidé znají prezidentské kandidáty?

"Ano, to je vždycky téma. U nás se lidé musí registrovat. Stane se, že přijdou v den voleb, a nevědí, že se musí předem zaregistrovat. Děláme osvětu. Možnost registrace jsme nabízeli například i na letní krajanské zahradní slavnosti. Upozorňujeme na to i v krajanských médiích. Přesto se stane, že na to někdo zapomene, a pak už je pozdě. A co se týče kandidátů, hledají si informace. Myslím si, že je pro ně jednodušší vyznat se v prezidentské volbě, než ve volbách parlamentních. Kandidáti se jim znají uchopitelní, snáze se seznámí s jejich názory, a s osobností."