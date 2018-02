Babiš zmínil předčasné volby - politici to považují za přípravu na jednání

Babiš nadále preferuje jednobarevnou menšinovou vládu ANO. O její podpoře chce dál jednat s komunisty a Okamurovou SPD. Jejich podpora by pro Babiše mohla být klíčová. V případě, že jeho druhá vláda nedostane důvěru ve Sněmovně, mohly by se podle něj konat předčasné volby na podzim spolu se senátními a komunálními.

"Já si to nepřeju, ale myslím, že ani lidi nechtějí, aby se tu půl roku stále vyjednávalo, když v tom není nějaký dobrý úmysl."

Úřadující předseda a kandidát do čela ČSSD Milan Chovanec v televizi Prima označil Babišův výrok o předčasných volbách za přípravu na druhé kolo jednání o vládě.

"To je dělostřelecká příprava před tím, než začne druhé kolo jednání. Je to více méně takové vyhrožování, protože většina stran si předčasné volby nepřeje, tak Andrej Babiš to téma zvedl, aby zvýšil důraz na jednání, které přijde."

Také podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila jde o taktický výrok, kterým chce Babiš tlačit zejména sociální demokracii "do kouta".

SPD chce referendum, komunisté růst mzdy a důchodů

Další kolo jednání o nové vládě se rozjíždí v těchto dnech. Okamurova SPD avizovala, že vládu může podpořit, pokud se v programovém prohlášení přihlásí například k hmotné odpovědnosti, odvolatelnosti politiků nebo zákonu o referendu.

Jednání bude probíhat i s komunisty. To se minulý týden pozastavilo, když komunisté kritizovali nejasný postoj vlády hnutí ANO k memorandu o těžbě lithia v Krušných horách. Obě strany se nakonec shodly, že dokument považují za neplatný. Pro komunisty je důležitý také plán růstu minimální mzdy a důchodů, sociální dávky, ochrana nerostného bohatství a vody a převzetí vodních zdrojů do veřejných rukou.

Vládní spolupráci za určitých podmínek nevylučují ani sociální demokraté. Hnutí ANO teď čeká, koho zvolí do svého čela v polovině února. Jan Hamáček, jeden z kandidátů na šéfa sociální demokracie v České televizi postup Andreje Babiše kritizoval.

"Pan premiér v demisi zapomněl na jednu věc, že pokud by selhal i druhý pokus, tak to je selhání hnutí ANO."

Hamáček vládní spolupráci s ANO připustil.

Politolog Milan Znoj z Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v České televizi uvedl, že pohrůžka předčasných voleb je důležitá připomínka možnosti, která byla zatím odsunuta stranou.

"Myslím si, že tento strašák předčasných voleb může být účinný, protože není příliš mnoho stran, které by předčasné volby chtěly. Možná si hnutí ANO může odůvodněně myslet, že by v předčasných volbách posílilo. Ale není příliš takových stran. Třeba sociální demokracie, o níž se zrovna jedná, a kde ten tlak je pro Andreje Babiše nejvíc na místě, ta by z předčasných voleb asi měla dost velké obavy."